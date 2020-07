Kia schetst nieuwe compacte cross-over

Kia heeft een designschets de wereld in geslingerd van een nieuwe compacte cross-over die nog dit jaar zijn publieksdebuut beleeft. Het gaat om de Sonet, een compacte cross-ver waar in februari dit jaar tijdens de Delhi Auto Expo in India nog een vooruitblik van werd gepresenteerd. Veel wijzer worden we overigens niet van de digitale tekening, want de concept-car oogde al nagenoeg productierijp. De definitieve Sonet krijgt in elk geval dezelfde koplampen, dezelfde grille en dezelfde bumper. Ook de wielen van de showauto die hem voorging, lijken één op één overgeheveld te worden naar de productieversie.

De net geen vier meter lange Sonet is een Kia die zeer waarschijnlijk niet naar Europa komt. De auto is vooral voor markten als die van India ontwikkeld en dat verklaart ook direct waarom de Sonet Concept daar zijn publieksdebuut beleefde. Het maakt Kia uiteraard niet minder trots op de cross-over, die het in India moet opnemen tegen auto's als de Tata Nexon, Hyundai Creta en Ford EcoSport. De Sonet is namelijk pas de tweede Kia die in India zal worden gebouwd. De eerste is de Seltos. Het zal je niet verbazen dat de Indiase tak van Kia zich met deze compacte nieuwkomer zegt te richten op een jonge doelgroep die "tech-savvy, ambitieus en altijd en overal verbonden is". Hippe vogels dus. Zoals gezegd gaat de Sonet zeer waarschijnlijk aan Europese neus voorbij. Is dat een gemis of hebben we hier genoeg aan de Stonic?