Kia Soul neemt afscheid van dubbellaagse verlichting

Kia stelde eind 2018 de huidige derde generatie van de Soul aan het daglicht voor. De auto beleefde zijn debuut in de Verenigde Staten tijdens de Los Angeles Auto Show, maar werd enkele maanden later ook in Europese trim getoond. Ook de eerste en tweede generaties Soul kwamen eigenzinnig voor de dag, maar met de huidige Soul ging Kia nog een stapje verder. De Soul kreeg onder meer een markante bilpartij met hoge in optisch in het dak doorlopende achterlichten en een neus met daarin over twee verdiepingen uitgesmeerde verlichting. De gefacelifte Kia Soul neemt afscheid van dat gelaagde front.

De vernieuwde Kia Soul staart met een vrijwel geheel nieuw gezicht de wereld in. Alle verlichtingselementen zijn nu ondergebracht in enkele koplampen, dikkere exemplaren die daarmee het eind inluiden voor de units die voorheen in de bumper zaten. De leegte die daardoor in de bumper ontstaat vult Kia ten dele op met een nieuw verticaal sierelement. De onderste vrijwel geheel dichte grille heeft een nieuwe indeling en een nieuwe omlijsting en loopt een stuk ronder af dan voorheen. Daarbij zijn de voorheen uit drie delen opgebouwde koelsleuven boven die onderste grille vervangen door een subtiele koelopening. Meer nieuws? Zeker. Zo verhuist het Kia-logo van de motorkap naar het nieuwe sierelement tussen de koplampen.

Ook de achterkant van de Soul blijft niet zichzelf. Hoewel de veranderingen hier op het eerste gezicht niet zo groot lijken, is er toch het een en ander aangepast. Zo lopen de achterlichten aan de bovenzijde niet meer optisch in elkaar over en zien we centraal in de bips het nieuwe Kia-logo. Lager monteert Kia een geheel nieuwe achterbumper, een exemplaar waar het voor de op deze foto's zichtbare GT-Line-uitvoering de zwarte sierdelen uit heeft verwijderd. De horizontale reflectoren in de bumper maken plaats voor grotere verticaal geplaatste exemplaren. De voorheen twee afzonderlijke en naast elkaar geplaatste uitlaateindstukken zijn voortaan samen ondergebracht in een trapeziumvormig sierstuk.

Kia levert de Soul in de Verenigde Staten alleen nog met een atmosferische 2.0 viercilinder die 150 pk en 179 Nm levert. De avontuurlijker aangeklede X-Line-uitvoering komt te vervallen en ook keert de 1.6 Turbo (204 pk) niet meer terug. De elektrische variant van de Soul bestaat in de Verenigde Staten niet. Laat die e-Soul nou net de enige versie van de Soul zijn die Kia in Nederland levert. De gefacelifte Kia e-Soul is nog niet aan de wereld getoond, maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook die auto op termijn op vergelijkbare wijze als de Soul-met-verbrandingsmotoren wordt opgewaardeerd.