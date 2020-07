Kia e-Soul nu ook met kleiner accupakket

Wie in de markt was voor een e-Soul, kon tot op heden uit slechts één motorversie kiezen. De e-Soul was immers alleen te krijgen met een 204 pk en 395 Nm sterke elektromotor, een machine die is gekoppeld aan een 64 kWh groot accupakket. Voor wie minder vermogen en een kleiner accupakket ook voldoende is, heeft Kia nu een goedkopere variant van de e-Soul gepresenteerd.

De e-Soul is nu namelijk ook beschikbaar met een 136 pk sterke elektromotor. Die unit is direct gekoppeld aan een kleiner accupakket met een capaciteit van 39,2 kWh. Daar moet de e-Soul 276 volgens de WLTP-methode vastgestelde kilometers elektrisch mee kunnen rijden. De e-Soul met het 64 kWh grote pakket komt 452 kilometer ver op één lading. Een stevig verschil uiteraard. De kleinere elektromotor heeft samen met het kleinere accupakket een positief effect op de vanafprijs van de e-Soul. Met zijn vanafprijs van €33.995 (ComfortLine) is hij namelijk een stuk voordeliger dan zijn net geen 45 mille kostende broer met het grotere pakket en de sterkere elektromotor. In het vierde kwartaal van dit jaar staat de instap e-Soul bij de Kia-dealers.

Dan is er nog goed nieuws dat betrekking heeft op het hele e-Soul-gamma. Vanaf nu is elke e-Soul namelijk standaard voorzien van een 11 kW 3-faseboordlader. Dat geldt dus ook voor de reeds bekende e-Soul met het 64 kWh grote accupakket en de 204 pk sterke elektromotor. Daarnaast herziet Kia de uitvoeringen waarin de elektrische e-Soul beschikbaar is. De versie met het 39,2 kWh grote pakket zijn alleen beschikbaar als ComfortLine, DynamicLine (€35.995) en DynamicPlusLine (€36.995). De 64 kWh-variant is alleen als Dynamic Plus Line en als ExecutiveLine te krijgen. Die DynamicPlusLine is nieuw, waardoor de vanafprijs van de 64-kWh-versie voortaan op €41.995 ligt. De ExecutiveLine wisselt vanaf €44.395 van eigenaar. Deze uitvoering heeft standaard het uit skidplates en zwarte kunststof wielkastranden bestaande SUV-pack en een warmtepomp. Bij de 39,2 kWh-versies heeft deze warmtepomp een meerprijs van €995.