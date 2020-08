Back to Basics: Kia e-Soul

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Kia e-Soul Comfortline

€ 33.995

Met zijn basisprijs van nog geen €34.000 is de e-Soul bijna €11.000 goedkoper dan de goedkoopste Kia e-Niro. Dat terwijl de auto's van een vergelijkbaar formaat zijn en veel techniek delen. Uiteraard schuilt er een addertje onder het gras: de instap e-Soul krijgt een minder krachtige elektromotor waaraan ook nog eens een kleiner accupakket wordt gekoppeld. De e-Soul op deze pagina moet het dan ook met een elektromotor doen die 'slechts' goed is voor 100 kW (136 pk). Het accupakket biedt 39 kWh. De e-Niro is uitsluitend leverbaar met een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor met een 64 kWh groot accupakket. Deze combinatie is overigens ook in de e-Soul leverbaar, maar daarbij schiet de basisprijs ook gelijk omhoog naar €41.995.

De e-Soul met de basismotorisering is leverbaar in drie smaakjes: van de ComfortLine tot de DynamicPlusLine. Het prijsverschil tussen deze twee uitersten bedraagt €3.000. Opmerkelijk genoeg is dit verschil vrijwel niet aan de buitenkant te zien. Elke e-Soul kan op een set 17-inch lichtmetalen wielen rekenen en ook ledverlichting rondom is zonder uitzonderingen aanwezig. De 'Sparkling silver' metallic lakkleur wordt zonder meerprijs op de e-Soul gespoten. Voor een ander kleurtje vraagt Kia tussen de €595 en €990 extra. Wie met een geoefend oog een e-Soul ziet, kan de ComfortLine wel aan enkele kleine details herkennen. Het grootste detail dat ontbreekt, zijn de dakrails. Die voegt Kia pas vanaf de DynamicLine toe. Laat je verder niet verleiden door de parkeersensoren van de plaatjes uit de configurator: die zijn namelijk niet aanwezig. Voor parkeersensoren in de achterbumper (vanaf DynamicLine) en in de voorbumper (DynamicLinePlus) moet een stap hoger worden gezet op de uitrustingsladder. Wél worden standaard beelden van de achteruitrijcamera weergegeven op het 7-inch scherm in de middenconsole.

Over dat scherm gesproken: die is een maatje kleiner dan bij zijn luxere broertjes. Die kunnen op een 3,25-inch groter aanraakscherm rekenen. Die krijgen dan ook gelijk de beschikking over een ingebouwde navigatie, maar met Apple CarPlay en Android Auto moet een ComfortLine-bestuurder zich ook makkelijk weten te redden. Naast deze verbindingsmogelijkheden kan er ook DAB+-radio beluisterd worden. De e-Soul is daarnaast standaard voorzien van vele gemakken als adaptieve cruisecontrol, climate control, een elektrisch bedienbare handrem en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels. De contactsleutel kan daarbij te allen tijde in de zak blijven, want Kia voorziet de EV van keyless start en go. Het stuurwiel is altijd met leder bekleed, maar de stoelen worden verder van een stoffen bekleding voorzien.

Naast de eerder genoemde luxe die de ComfortLine niet krijgt, is er nog een klein lijstje met zaken waarvoor doorgespaard moet worden. Neem elektrisch inklapbare buitenspiegels, een automatisch dimmende binnenspiegel, stuurwielverwarming en stoelverwarming: opties die de DynamicLinePlus wel krijgt. Is dat het doorsparen waard?