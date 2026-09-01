Buiten Nederland levert Kia onder meer een even praktische als aaibare en kleine bedrijfswagen die luistert naar de naam Bongo. In Nederland heeft het merk lang geen bedrijfswagen gehad, maar inmiddels staat de Kia PV5 al even bij de Nederlandse dealers. De PV5 is er als bestelbus, als personenbus én als chassis-cabine en is er in twee lengtematen. De langste daarvan meet 4,89 meter in de lengte. De PV5 krijgt binnenkort gezelschap van een groter alternatief, in de vorm van de Kia PV7.

Kia laat een eerste glimp van de PV7 zien. Lang hoef je niet te fantaseren over het uiterlijk. Dat komt niet alleen doordat de PV7 sterke uiterlijke overeenkomsten vertoont met de PV5, maar ook omdat hij later deze maand al debuteert tijdens de IAA Transportation in Hannover die op 14 september zijn poorten opent. Op de eerste flarden die Kia van de PV7 laat zien, is de praktische bus onder meer op een camping te zien. Mogelijk voorzien de Koreanen van de PV7 dan een kampeerautoversie.

De Kia PV7 deelt zijn basis met de PV5, dat is geen verrassing. Dat de PV7 zou komen, is dat evenmin. Al in 2024 kondigde Kia zijn komst aan. Wat de Kia PV7 wat elektrokracht, actieradius, laadvolume en al dat soort zaken te bieden heeft, wordt later deze maand duidelijk.