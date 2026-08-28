De Kia Seltos is er toch even als niet-hybride in Nederland

In de enorme stroom van nieuwe modellen vanuit Zuid-Korea kan het zomaar zijn dat de Kia Seltos je even ontglipt is. De nieuwe, middelgrote SUV lijkt optisch wel wat op een EV5, maar is niet elektrisch. Hij zit tussen de Niro en de Sportage in en komt vanwege de bpm alleen als hybride naar Nederland, terwijl veel andere landen ook een reguliere benzineversie krijgen.

Maar wie op AutoWeek.nl naar Seltossen zoekt, zal daar geen hybrides tegenkomen. Dankzij voorraadauto’s en demomodellen vind je ook gloednieuwe automodellen vrijwel direct in onze occasionhoek, ook al gaat het feitelijk om nieuwe auto’s met een nog erg maagdelijke kilometerstand.

In het geval van de gloednieuwe Seltos valt op dat het in alle gevallen om 1.6 T-GDi’s gaat met 179 pk. Het gaat hier om de pure benzineversie en dus niet om de hybride, die eveneens een 1.6 heeft en ook zo’n 180 pk levert.

Dat lijkt vreemd, want de Seltos komt zoals gezegd alleen als hybride naar Nederland. Zoals bij de eerste test van de Seltos al werd aangekondigd, is de Nederlandse demovloot daarop de uitzondering. Kia-dealers krijgen in ons land allemaal een niet-hybride Seltos toebedeeld, zodat klanten alvast kunnen kennismaken met het model voordat aan het einde van dit jaar de Hybrid wordt afgeleverd. Een check bij de RDW leert dat nagenoeg alle op dit moment geregistreerde Seltossen een cilinderinhoud hebben van 1.598 cc. Dat zijn dus de niet-hybrides, want de hybride heeft een cilinderinhoud van 1.580 cc.

De vroege kennismakingsmogelijkheid is belangrijk voor Kia, want vanaf volgend jaar betalen werkgevers van werknemers met een niet-elektrische leaseauto de zogenaamde pseudo-eindheffing. Daarmee zal het in de praktijk klaar zijn met zakelijke auto’s die niet volledig elektrisch zijn, dus is het voor Kia zaak om dit jaar nog zoveel mogelijk hybride-Seltossen af te leveren. Klanten kunnen die auto indien gewenst bestellen na een proefrit in een benzine-1.6. De importeur wijst erop dat het slim is om daarnaast ook even met de nieuwe Niro te rijden. Diens hybride-aandrijving komt immers ook in de Seltos, dus de optelsom van auto en aandrijflijn geeft een goede indruk van de Seltos Hybrid.

Na gedane demozaken komen de Seltossen 1.6 T-GDi toch ook gewoon bij Nederlandse klanten terecht. Die kopen daarmee een auto die volgens de fabriek zo’n 1 op 14 moet kunnen rijden, tegen 1 op 18,5 voor de Hybrid. De 1.6 is er net als de Hybrid met voor- of vierwielaandrijving. De 1.6 heeft een voordeeltje als het gaat om motorrijtuigenbelasting, want met 1.625 kg is de lichtste versie toch een klasse lichter dan de Hybrid.

Cupra deed het eerder

Kia is niet de eerste die op deze manier toch een kleine vloot niet-geëlektrificeerde auto’s naar ons land haalt. Cupra deed eerder hetzelfde met de Formentor, waarvan daarom toch wel wat exemplaren zonder PHEV-aandrijving te koop staan. In veel gevallen gaat het om importauto’s, omdat de tweedehandsmarkt vaak niet aansluit op wat er in Nederland nieuw wordt verkocht.

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