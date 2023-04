Kia: goedkopere elektrische auto's op komst

Tijdens zijn jaarlijkse Investor Day heeft Kia in Seoul in grote lijnen uitgestippeld welke resultaten het de komende jaren wil bereiken. Ook worden we iets wijzer over de komst van nieuwe modellen, waaronder de elektrische Kia EV5 en een compleet nieuwe Rio.

De nog kakelverse Kia EV9 krijgt op termijn een kleinere elektrische SUV met een vergelijkbaar gedurfd design onder zich: de EV5. Met de Concept EV5 gaf Kia eind maart al een concrete vooruitblik op die nieuwe elektrische SUV in het segment van de Kia Sportage. De definitieve productieversie van de Concept EV5 komt in het vierde kwartaal van dit jaar in China op de markt, maar komt in 2024 zeer waarschijnlijk ook naar Europa en dus ook naar Nederland. Maar er is meer.

Zo zegt Kia dat het in het vierde kwartaal van dit jaar ook een volledig nieuwe Rio presenteert. Het huidige model loopt immers al even mee en verdwijnt na dit jaar zelfs van de Nederlandse markt. Of die nieuwe Rio ook onze kant op komt? Dat valt nog te bezien. De Nederlandse importeur gaf onlangs aan te hopen op de komst van een klein elektrisch model om de Rio mee te vervangen. Over de nieuwe Rio zegt Kia specifiek dat die in Mexico zal worden gebouwd. Het huidige model loopt niet alleen in Mexico, maar ook in Zuid-Korea van de band. De Rio-toekomst voor Nederland is dus nog even onzeker.

Nieuwe modellen én sportieve EV's

In 2027 moet het internationale leveringsgamma van Kia in totaal vijftien volledig elektrische modellen bevatten, al verwachten we niet dat al die vijftien verschillende EV's ook in Europa beschikbaar komen. Kia geeft aan dat het in Europa kleine en middelgrote elektrische auto's wil gaan bouwen en verkopen, omdat dat in ons werelddeel nu eenmaal belangrijke segmenten zijn. Ook in de Verenigde Staten wil Kia EV's gaan produceren, net als in China (EV5). In India start Kia op termijn met de productie van elektrische auto's voor groeimarkten. Volgend jaar stampt Kia in thuisland Zuid-Korea ook nog eens zijn eerste fabriek uit de grond waar het enkel volledig elektrische auto's gaat produceren. Volgend jaar al gaat het daar twee modellen produceren, al is nog niet helder welke.

Het GT-label dat je bij Kia nu kent van de EV6 is niet aan die auto voorbehouden. Zo krijgt straks niet alleen de EV9 een extra potente GT-uitvoering, maar krijgt élk elektrisch model van het EV-label een dergelijke sportieve variant.

Aantallen

Die grote aandacht voor nieuwe elektrische modellen is er natuurlijk niet zomaar. Kia mikt erop dit jaar 258.000 elektrische auto's te verkopen, maar dit moeten er in 2026 al 1.005.000 zijn en in 2030 maar liefst 1,6 miljoen. Daarmee heeft Kia zijn EV-doelen behoorlijk aangescherpt. Eerder had het zich nog ten doel gesteld om in 2030 jaarlijks 1,2 miljoen EV's aan de man te brengen.

Gaat Kia dan enkel EV's nog verkopen? Welnee. Ook in 2030 is het gros van de auto's die Kia wereldwijd verkoopt géén EV. Kia verwacht dit jaar 3,2 miljoen auto's te verkopen. Dat moeten er in 2026 iets meer dan 4 miljoen zijn en in 2030 zelfs al 4,3 miljoen. Daarvan zijn er dus 1,6 miljoen een EV (37 procent). Verder zet Kia zoals eerder aangekondigd behoorlijk in op de ontwikkeling van zogenoemde Purpose Built Vehicles (PBV's). Daarover lees je hier meer.

Goedkoper

Goed nieuws voor wie elektrische auto's over het algemeen te duur vindt. Kia mikt er namelijk op dat het de kosten van de voor EV's benodigde accupakketten in 2026 met 25 procent heeft teruggebracht ten opzichte van 2018. In 2030 moeten accupakketten zelfs 55 procent goedkoper zijn dan vergelijkbare exemplaren in 2018. De kosten van elektromotoren en boordladers moeten in 2030 met maar liefst 70 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 2018.