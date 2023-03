Kia Concept EV5: concrete voorbode EV5!

Van de hagelnieuwe Kia EV9 zijn nog niet eens de specificaties bekend of Kia blikt al vooruit op het volgende model van zijn EV-familie. Dit is de Kia Concept EV5, een studiemodel dat een zeer concrete vooruitblikt lijkt op een elektrische SUV van Sportage-formaat!

Eerder deze maand gaf Kia het uiterlijk vrij van de EV9, het tweede in de basis als elektrische auto ontwikkelde model van Kia. De EV9 is een zo'n 5 meter lange SUV met drie zitrijen die ook naar Nederland komt. De technische specificaties van de Kia EV9 zijn er nog niet, maar dat houdt Kia niet tegen alvast vooruit te blikken op een volgende elektrische SUV: de EV5. De Kia EV5 belooft een maatje kleiner, maar zeker niet minder brutaal dan de EV9 te worden.

De reeds genoemde Kia EV9 is de productieversie van de Concept EV9 die in 2021 debuteerde en waar hij als twee druppels water op lijkt. We durven dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat de uiteindelijke Kia EV5 zeer sterk op zijn conceptuele voorbode gaat lijken. We zien er in ieder geval weinig aan dat niet netjes aansluit met het ontwerp dat de Kia EV9 introduceerde.

Net als de Kia EV9 is de Kia Concept EV5 getekend volgens de Opposites United-designtaal. Ook de Concept EV5 is dus afgeladen met ronde vormen die afgewisseld worden met sterke vouwen en scherpe hoeken. Net als de EV9 staat de Kia Concept EV5 op eigenwijs en in dit geval 21 inch groot lichtmetaal. Aan de voor- en achterzijde van het studiemodel zien we een andere interpretatie van de Star Map geheten verlichting die Kia de productieversie van de Kia EV9 gaf. Meer overeenkomsten met de EV9? Zeker. Net als die grotere SUV heeft deze concept-car een sterk oplopende schouderlijn en stoelen die kunnen draaien. De EV9 zal - als GT Line - ook beschikbaar komen met draaiende zetels, al vind je die alleen op de tweede zitrij. Het interieur van deze Concept EV5 vertoont net als de buitenkant gelijkenissen met dat van de EV9, al is het binnenste van deze showauto - het is immers een studiemodel - nog iets minimalistischer.

Kia heeft de Concept EV5 in China gepresenteerd tijdens wat het merk zijn Kia Chinese EV Day noemt. Kia bevestigt dat er later dit jaar een productieversie van op de Chinese markt komt. Zijn naam geeft aan dat die Kia EV5 in China een stapje onder de EV6 komt te staan. Komt de EV5 naar Europa? Dat zegt Kia niet, maar wij denken van wel! Kia geeft in ieder geval al aan dat de auto niet in China blijft. Het merk zegt op termijn informatie vrij te geven over plannen met betrekking tot de internationale markt.