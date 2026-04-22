Kia PV5 Cargo
 
De Kia PV5 Cargo wordt kleiner én groter

Joas van Wingerden
Kia komt met een extra korte én een extra hoge Kia PV5 Cargo. Waardevolle uitbreiding, alleen is nog niet bekend wat het gaat kosten.

We kennen de markante Kia PV5 zowel als personen- en bestelbus. Die laatste, die voluit PV5 Cargo heet, krijgt er nu twee varianten bij: de L1H1 en L2H2. Wie thuis is in bestelbusafkortingen, ziet al dat het gaat om een korte lage variant en een langere hogere. De Kia PV5 was er tot op heden enkel als L2H1, met enkele en dubbel cabine.

Kia PV5 L1H1

We beginnen met de L1H1. Die is in tegenstelling tot de reeds bekende PV5 Cargo geen 4,70 m lang, maar 4,50 m. Hij is wel ongeveer even hoog: 1,90 m en de wielbasis is gelijk gebleven. Omdat hij korter is, is hij praktischer voor in druk en krap stedelijk gebied, maar je levert natuurlijk wel wat laadruimte in. Er kan tot 4,03 kubieke meter benut worden. In de L2H1 is dat 4,4 kubieke meter. Het maximale laadvermogen blijft gelijk: 750 kg. Ook is de L1H1 er net als de L2H1 met 43,3 kWh, 51,5 kWh of 71,2 kWh accupakket en respectievelijk 121 pk, 150 pk of 163 pk vermogen. Het verwachte maximale rijbereik (met de grootste accu) is ook hier 416 km.

Wie juist meer ruimte zoekt, kan straks gaan voor de Kia PV5 Cargo L2H2. Die is even lang (4,70 m) als de reeds bekende PV5 Cargo, maar is met zijn 2,21 m wel mooi zo'n 30 cm hoger. Dat levert 'm een laadruimte van 5,17 kubieke meter op. Ook deze versie is leverbaar met de bekende accupakketten en vermogens, maar het rijbereik ligt vanwege het hogere dak natuurlijk wel wat lager. Naar verwachting komt deze versie uit op 372 km met de grootste accu. Prijzen worden in een later stadium bekend.

