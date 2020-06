Kia e-Soul Cargo is elektrische besteller

Kia levert van de huidige, derde generatie van de Soul alleen de volledig elektrische versie: de e-Soul. Het leveringsgamma van die elektrische eigenzinnige Koreaan wordt uitgebreid met een nieuwe versie die de e-Soul Cargo heet. Jawel, een bestelversie!

De e-Soul Cargo is gebaseerd op de als ExecutiveLine uitgevoerde e-Soul, maar natuurlijk is er een groot verschil tussen de reguliere variant en deze Cargo-smaak. In deze e-Soul Cargo heeft de achterbank namelijk plaatsgemaakt voor een metalen en gecoate laadvloer met 6 sjorpunten. De totale inhoud van de laadruimte bedraagt ongeveer 1 kubieke meter. In de vloer is een klep aangebracht waaronder je de laadkabel kwijt kunt. De inzittenden en de bagage worden van elkaar gescheiden door een stalen rek. Heb je spijt van de conversie naar besteller? Geen probleem, volgens Kia is het interieur zo weer naar dat van een Soul mét achterbank om te bouwen. Omdat de bagageruimte relatief klein is en niet aan de eisen voldoet die de fiscus aan een auto op grijs kenteken stelt, blijft de Soul op geel kenteken geregistreerd.

De standaarduitrusting van de e-Soul Cargo bestaat onder meer uit uitgebreide infotainment, een digitaal instrumentarium, met leer beklede elektrisch verstelbare, verwarmbare én ventileerbare voorstoelen, adaptieve cruisecontrol, led-verlichting voor én achter, een verwarmbaar stuurwiel en parkeerpiepers voor én achter. Ook een achteruitrijcamera én een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon zijn standaard van de partij.

De e-Soul Cargo heeft, net als de reguliere e-Soul, een 64 kWh groot accupakket in zijn bodem waarmee je tot 452 elektrische WLTP-kilometers kunt afleggen. De elektromotor is 204 pk sterk. Bestellen kan per direct.