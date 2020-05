Kia rolt elektrische toekomstplannen uit

Kia laat weten hoe het de komende paar jaar zijn elektrische gamma verder uitrolt. Er komt flink wat aan, want over vijf jaar staan er elf verschillende EV’s in de showroom.

Kia boert goed met zijn volledig elektrische auto’s, want in het eerste kwartaal van 2020 heeft het merk een recordverkoop behaald. In de eerste drie maanden van dit jaar ging het in Europa in 6 procent (+ 75 procent) van alle Kia-verkopen om een elektrische auto en in Nederland lag dit percentage zelfs bijna drie keer zo hoog met 17 procent (+ 67 procent). Het merk is er naar eigen zeggen echter nog lang niet, want het laat nu weten dat het elektrische gamma fors wordt uitgebreid.

In 2025 wil Kia wereldwijd elf verschillende volledig elektrische modellen hebben rondrijden. Op dit moment heeft het twee EV's: de e-Soul en e-Niro. De negen nieuwe modellen moeten in verschillende segmenten opereren, waaronder die van de - hoe kan het ook anders - SUV’s én verrassend genoeg die van de MPV’s. De eerste nieuwkomer die Kia presenteert, belooft een cross-over te worden. Deze staat op een EV-platform en krijgt een ontwerp waarmee “de grenzen tussen personenauto’s en SUV’s dichter bij elkaar komen”. We mikken op een Kia-telg die zijn genen deelt met de onlangs wederom gesnapte productieversie van de Hyundai ’45’. De Kia krijgt een actieradius van meer dan 500 kilometer en is extra snel op te laden. Het merk belooft een fastcharge-oplaadtijd van minder dan 20 minuten. Hierbij is de batterij dan weer tot 80 procent geladen. Deze Kia wordt in eerste instantie alleen in Europa op de markt gebracht.

Vanaf 2022 volgen in een rap tempo meer modellen, maar daarover zegt Kia voorlopig nog niets. Wel laat het merk weten dat vanaf nu elk nieuw model in Europa ten minste één geëlektrificeerde variant krijgt. Dit kan een mild-hybride, volledig hybride, plug-in hybride of volledig elektrische versie zijn. De nieuwe EV’s van Kia kunnen geladen worden met 400V (zoals de e-Niro en e-Soul) of 800V voor extra snel laden. "De laadcapaciteit van 800V is niet alleen gereserveerd voor de topmodellen van Kia, maar ook voor andere modellen die specifiek worden ontwikkeld voor klanten die prijs stellen op een extra snelle laadtijd”, aldus Director Product Planning & Pricing Pablo Martinez Masip.

Dit alles moet ervoor zorgen dat Kia in 2026 naar verwachting 500.000 EV’s per jaar verkoopt. In Europa moet het aandeel verkochte EV’s dan tot 20 procent zijn toegenomen.