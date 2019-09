Kabinet wil meer laadpalen langs Europese routes

Het gaat in eerste instantie om "de belangrijkste routes", zoals de Route du Soleil, de Alpenroute en de grote routes in Duitsland. "Wat ik wil is dat mensen die overwegen een elektrische auto te kopen, voor die keuze in ieder geval niet meer afhankelijk zijn van de vraag of ze er ook mee op vakantie kunnen", zegt Van Veldhoven. "Die infrastructuur moet gewoon geregeld worden."

De Europese Unie maakte in 2017 een einde aan de hoge kosten voor mobiel internet in andere EU-landen. "Zo makkelijk als het nu is om te roamen in de EU, zo makkelijk moet het ook worden om in een elektrische auto te rijden", zegt de bewindsvrouw. De Europese autobrancheorganisatie ACEA trok recent aan de bel omdat het elektrisch rijden in de Europese Unie maar mondjesmaat van de grond komt. De klimaatdoelen zouden daardoor zelfs in gevaar komen.

In de transportraad die vrijdag in Brussel wordt gehouden, roept Van Veldhoven de Europese Commissie op er werk van te maken. Hoe het plan precies vorm krijgt, ligt dan ook bij de Commissie. De investeringen die nodig zijn voor het laadpalennetwerk moet komen uit bestaande fondsen voor ‘trans-Europese netwerken’ van de Europese Commissie. Als het aan Van Veldhoven ligt, moet de Europese Commissie ook zorgen dat er werk wordt gemaakt van infrastructuur voor elektrische auto’s in Europese landen waar dit nog niet goed is geregeld. "We hebben met zijn allen die Parijs-doelen te halen."

Voor sommige landen is nog een lange weg te gaan op dit gebied, erkent de staatssecretaris. "Maar daarom is het ook van belang te beginnen met die grote corridors, omdat je dit in eerste instantie niet tot in de haarvaten van alle kleine dorpen direct kan regelen."