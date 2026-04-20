Vandaag presenteert het kabinet een pakket aan maatregelen om de hoog oplopende energiekosten wat te dempen voor diverse delen van de bevolking. Voor autorijdend Nederland zitten daar ook enkele opvallende zaken bij. Zoals verwacht zit er geen accijnskorting in het vat, dus de prijzen aan de pomp gaan niet ineens omlaag. Wel wordt de belastingvrije reiskostenvergoeding verruimd en wel van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. Of je dat ook werkelijk krijgt, hangt natuurlijk af van je werkgever. Werkgeversvereniging AWVN waarschuwde al dat niet alle werkgevers daar zomaar in mee zullen gaan.

Het kabinet wil specifiek ondernemers steunen door de motorrijtuigenbelasting voor zakelijk gereden bestelbusjes te verlagen. Het gaat om een flinke verlaging, want de mrb wordt gehalveerd. Ook gaan ondernemers voor vrachtwagens in de tweede helft van het jaar het minimumtarief betalen. Op deze manier hoopt het kabinet niet alleen de ondernemers te steunen, maar ook prijsstijgingen voor consumenten te dempen.

Tot slot is er een regeling in de maak om mensen versneld over te laten stappen op een elektrische auto. Specifiek richt het kabinet deze regeling op de 'lagere (midden)inkomens'. Die mensen kunnen hun brandstofauto met emissieklasse Euro 1 tot en met Euro 4 inruilen om te laten slopen, om subsidie te krijgen voor een gebruikte elektrische auto. Deze regeling wil het kabinet eind dit jaar al invoeren en hiervoor worden financiële middelen aangewend die voor 2029 begroot waren. Om welke bedragen het hierbij gaat, is nu nog niet duidelijk.