Er was afgelopen week een klein elektrisch nieuwtje waar Roy en Marco het even over moeten hebben, maar er werd ook gereden in zowel de nieuwe Audi RS5 als de Porsche Cayenne Coupé Electric. En Alfa Romeo heeft ook een aankondiging die op papier erg mooi is. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de elektrische Ferrari Luce, de Audi RS5 en de Porsche Cayenne S Coupe Electric.

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