Joop Donkervoort treedt terug

Joop Donkervoort (71) richtte het merk Donkervoort in 1978 op. Aanvankelijk werden de nog sterk op de Lotus Super Seven gelijkende auto gebouwd achter zijn huis in Tienhoven, maar later verhuisde het bedrijf naar Loosdrecht. Sinds 2000 is Donkervoort gevestigd in een markant pand langs de A6 bij Lelystad.

Ook de auto’s kregen steeds meer een eigen gezicht, zowel optisch als onderhuids. Een moderne Donkervoort heeft nog de basisvormen van het origineel, maar is tegelijkertijd groter, geavanceerder en een stuk moderner. De filosofie mocht blijven: een Donkervoort moet zo licht mogelijk zijn en rijplezier staat bij het merk altijd voorop. Jaarlijks verschijnen er nieuwe versies of 'special editions' van de huidige D8 GTO. In juni maakten we bijvoorbeeld nog kennis met de D8 GTO-JD70, ter ere van - you guessed it - de 70e verjaardag van Joop. Van die versie is inmiddels ook een nog heftiger R-versie verschenen. Iedere Donkervoort is behoorlijk exclusief: sinds 1978 zijn er in totaal bijna 1.500 exemplaren gebouwd.

“Mijn vader heeft hier z’n leven lang aan gewerkt en in die tijd ongelooflijke en bewonderenswaardige dingen bereikt,” prijst Denis Donkervoort (33) zijn voorganger. Zoals dat vaker gaat bij oprichters, betekent het ‘pensioen’ van Joop niet dat hij helemaal van het toneel verdwijnt. De oprichter blijft middels de Raad van Advies van het merk een rol spelen en zijn expertise en visie delen. Daarnaast hoopt Joop Donkervoort zijn kennis en ervaring te delen buiten het bedrijf.