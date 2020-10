Donkervoort D8 GTO JD-70 R is ultieme feestviering

Speciale circuitversie van D8 GTO-JD70

Sneller én veiliger

Vermogen: 415 pk en 520 Nm

Gewicht: 725 kilo

Vanafprijs: zo'n 2 ton exclusief belastingen

De D8 GTO-JD70 R deelt zijn machtige van Audi afkomstige 2.5 TFSI benzinemotor met de eerder dit jaar gelanceerde D8 GTO-JD70 en dat betekent dat de vijfcilinder in deze nieuwe versie ook 415 pk en 520 Nm levert. Toch is deze R-variant van de D8 GTO-JD70 volgens zijn scheppers de snelste en veiligste auto die het bedrijf ooit heeft gemaakt. Wel houdt zich een stevige adder schuil onder het gras. Hij is in deze configuratie niet straatlegaal.

Aanpassingen

Donkervoort schenkt de D8 GTO-JD70 R speciaal op circuitgebruik afgestelde ABS van Bosch, dat instelbaar is in twaalf standen. Ook monteert de Nederlandse producent een brandblusinstallatie en racestoelen met zespuntsgordels. Verder is de brandveiligheid van de benzinetank aangepast. Die nieuwe benzinetank stelt Donkervoort voortaan voor iedere D8 GTO beschikbaar. Donkervoort past verder de remmerij, de stuurinrichting en de transmissie aan. Zo hebben de remmen speciale remblokken en kun je met behulp van een knop op het dashboard de rembalans aanpassen. De schijven voor hebben een diameter van 31 centimeter, achter zijn exemplaren van 28,5 centimeter geplaatst met van zes zuigers voorziene klauwen die optioneel zijn voor de reguliere JD70. De heftige Donkervoort staat op speciaal ontwikkelde slicks, die aan de voorkant 235/45 17 meten en achter met 245/40 18 een maatje groter zijn. Het rubber is optioneel gevouwen om speciale uit koolstofvezel vervaardigde wielen die hand in hand komen met een set bandenwarmers. Opvallend is de aanwezigheid van instelbare stuurbekrachtiging voor de directer afgestelde stuurinrichting. Je kunt zelfs gaan voor een versie met een extra korte stuuroverbrengingsverhouding. Donkervoort geeft de D8 GTO-JD70 R veren en dempers die 20 procent stugger zijn dan de exemplaren onder de R-loze JD70. Daarnaast zijn de stabilisatorstangen stijver en ligt -ie 2 centimeter dichter tegen het asfalt.

Pitbox

Dat het een écht circuitbeest is, blijkt onder meer uit het feit dat hij in staat is om tijdens het rijden data naar de pitbox te sturen. Donkervoort geeft aan D8 GTO-JD70 R-eigenaren te ondersteunen met alles wat met racen te maken heeft. Dan hebben we het niet alleen over transport van en naar het circuit, maar ook over catering, de levering van banden en het coachen van de bestuurder. Schakelen gaat met een sequentiële transmissie waarmee je volgas kunt opschakelen. De bak geeft tussengas bij het terugschakelen. Onder meer een rolkooi en het gebruik van extra koolstofvezel moet de D8 GTO JD-70 R een stukje veiliger én stijver maken dan het origineel.

Koenigsegg

De D8 GTO-JD70 R is volgens Donkervoort op circuit Spa-Francorchamps maar liefst vijf seconden rapper dan de gewone JD70. Daarnaast zou hij op hetzelfde circuit 3 seconden sneller zijn dan de machtige Koenigsegg Regera, een ruim 1.100 kilo wegende hypercar. Daar plaatsen we wel de kanttekening bij dat die Zweedse titaan zo'n 1.600 kilo in de schaal legt. Een sprint naar 100 km/h legt de extremist in 2,7 seconden af.

De vanafprijs voor al dit moois? Donkervoort vraagt minimaal € 198.000 voor de D8 GTO-JD70 R. Dat is exclusief belastingen.