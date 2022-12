Donkervoort F22: Nederlands nieuwe trots

Maak kennis met de allernieuwste krachtpatser van Donkervoort. Dit is de Donkervoort F22, een 500 pk krachtige en slechts 750 kilo wegende pretmachine die hoewel zijn afkomst anders doet vermoeden nog relatief praktisch is ook.

Donkervoort staat bekend om zijn lichtgewicht spartaanse krachtpatsers en ook de nieuwe F22 valt weer als zodanig te typeren. De Donkervoort F22 is met zijn buiten de carrosserie geplaatste voorwielen en dunne lange snuit direct als Donkervoort herkenbaar, ondanks dat het front anders oogt dan je van modellen van Donkervoort gewend bent. Voorin ligt opnieuw een machine van Audi en ook nu is dat weer een 2.5 TFSI. Die vijfcilinder benzinemotor helpt de Donkervoort F22 aan 500 pk en 640 Nm, krachten die via een handgeschakelde vijfbak naar de achterwielen gaan.

Pardon, een vijfbak? Zeker. Volgens Donkervoort levert een vijfbak een gewichtsbesparing van 12 kilo op ten op zichte van een zes- of zevenbak. De transmissie heeft rev matching-technologie en dus wordt bij het ontkoppelen het toerental van de motor met die van de bak gesynchroniseerd zodat het schakelproces zo optimaal en snel mogelijk verloopt. De F22 ramt in 2,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. In slechts 7,5 seconden raas je slechts enkele centimeters boven het asfalt met een snelheid van 200 km/h door het automobiele bestaan. De topsnelheid van de Donkervoort F22 bedraagt 290 km/h.

De naar de in '22 geboren dochter van Dennis Donkervoort (Filippa) vernoemde F22 heeft een sperdifferentieel, instelbare tractiecontrole en een actief onderstel. De rijhoogte valt met 3,5 centimeter te vergroten of te verkleinen. Donkervoort - dat 5 jaar aan de F22 heeft gewerkt - heeft zijn nieuweling gebouwd rond een chassis van buizen en heeft daarbij natuurlijk veelvuldig gebruik gemaakt van materialen als aluminium en koolstofvezel. De ruim 4 meter lange, 1,9 meter brede en slechts 1,1 meter hoge F22 moet al met al tweemaal zo stijf zijn als de D8 GTO Individual Series. Dat belooft wat. De slechts 750 kilo wegende Nederlandse extremist moet tot 2,15g aan laterale krachten aankunnen.

Een opvallend detail is het Twin Targa-dak. Het dak van de Donkervoort F22 bestaat namelijk uit twee uitneembare en uit koolstofvezel vervaardigde dakpanelen én een verwijderbare balk (T-Bar). De uitneembare panelen passen in de bagageruimte. Hoewel je na het lezen van al het bovenstaande mogelijk anders vermoedt, is de F22 nog behoorlijk praktisch. Althans, voor een Donkervoort. De bagageruimte slokt 298 liter aan spul op, die van de D8 GTO bleef op 240 liter steken. Daarnaast biedt de F22 ook nog eens 8 centimeter meer schouderruimte in het interieur én 10 centimeter meer ruimte in de lengte. Het interieur zelf is ook anders dan je dat van Donkervoorts kent. De Donkervoort F22 heeft onder meer een iPad Mini als infotainmentsysteem en een digitaal instrumentarium. Nagenoeg alle functies laten zich via het stuurwiel bedienen.

Donkervoort gaat in totaal 75 F22's bouwen. De Europese vanafprijs ligt op €240.000. De exacte Nederlandse prijs melden we je zodra die bekend is.