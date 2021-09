Nieuwe top: Donkervoort D8 GTO Individual Series

De koning is dood, leve de koning! Donkervoort komt met een opvolger van de machtige D8 GTO-JD70: de D8 GTO Individual Series. De D8 GTO Individual Series is de krachtigste Donkervoort ooit en maar valt ook nog eens vergaand de personaliseren.

De afgelopen jaren heeft Donkervoort diverse speciale versies en uitvoeringen van de D8 GTO gepresenteerd. De D8 GTO werd zo'n 9 jaar geleden geïntroduceerd met een 340 pk of 380 pk sterke 2.5 vijfcilinder van Audi in z'n ellenlange neus. Later kwamen daar versies bij als de D8 GTO-R, de D8 GTO-40, de D8 GTO-RS,de D8 GTO Bilster Berg en in een recenter verleden de D8 GTO-JD70. Die laatste vindt nu opvolging in de D8 GTO Individual Series.

Zoals zijn naam wellicht al weggeeft, is de D8 GTO Individual Series tot in de kleinste details aan persoonlijke smaak aan te passen, maar we beginnen met de krachtcentrale. De 2.5 vijfcilinder van Audi schopt het dankzij bemoeienis van de Duitse tuner Abt tot 425 k en 570 Nm en daarmee is hij 10 pk krachtiger dan de versie die hij vervangt. Het vermogen is daarbij beschikbaar over een breder toerenbreik. Wat dat concreet voor effect heeft? Volgens Donkervoort is de Individual Series op Spa-Francorchamps 1,4 seconden sneller dan die JD70. Interessant weetje: het gemiddeld gebruik ligt volgens Donkervoort op 8l/100 km.

De D8 GTO Individual Series is vanbuiten stukken rustiger vormgegeven dan z'n voorgangers. Zo heeft hij minder tierelantijntjes, sleuven en gaten dan je wellicht van een D8 GTO gewend bent. Wil je ze wel? Dan valt dat gewoon te regelen. De D8 GTO Individual Series heeft een kale vanafprijs van €162.900. Inderdaad, zonder belastingen. Dat bedrag loopt ongetwijfeld snel op als je het model bij Donkervoort samenstelt. Nagenoeg alles is aan persoonlijke smaak aan te passen. Zo kun je kiezen voor - jawel - verwarmbare comfortstoelen, maar ook voor knalharde uit koolstofvezel vervaardigde racekuipjes. Beide zijn weer volledig in een door de klant gekozen kleur uit te voeren. Ook optioneel: instelbare elektronische stuurbekrachtiging, een windscherm boven de voorruit, een achteruitrijcamera, een radardetector, elektronische airco en een telefoonhouder. Daarnaast kun je bij Donkervoort aankloppen voor een op maat gemaakte bagageset en zelfs een racepak en -helm zijn bij Donkervoort in persoonlijke stijl uit te voeren.