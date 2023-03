Donkervoort breidt officieel uit naar Israël

Donkervoort is vanaf nu ook officieel actief in Israël. Je kunt daar dus ook een Nederlandse sportauto bestellen én laten onderhouden, al was dat stiekem eerder ook al het geval.

In praktische zin betekent Donkervoorts officiële stap naar Israël niks nieuws, want er was al een erkend servicepunt in Israël – Auto Italia in Petach Tikwa – en je kunt waar ook ter wereld een Donkervoort bestellen, direct bij de fabriek. Aan die situatie lijkt niets te veranderen. Toch geeft Donkervoort nu ruchtbaarheid aan zijn aanwezigheid in Israël, want het merk verkocht al meerdere nieuwe F22's in het land en leverde er ook al twee JD70-edities van de D8 GTO af. Een daarvan is het exemplaar in donkerrood carbon hieronder.

De auto op de foto’s is van Sasha Goryunov, die in zijn eentje verantwoordelijk is voor het gros van de in Israël aanwezige Donkervoorts. Goryunov is afgaande op zijn Instagram-pagina en Donkervoort zelf meer fan dan klant en voegde de afgebeelde JD70 onlangs aan zijn collectie toe. We durven ook wel te gokken dat een van de in Israël bestelde F22's voor hem bestemd is.

Donkervoort wil de klantenkring aldaar natuurlijk graag uitbreiden. Een belangrijke hobbel daarbij is dat Israël er een nogal stevige aanschafbelasting op nahoudt. Voor auto’s met een benzinemotor staat die op maar liefst 83 procent, een percentage waar we zelfs in Nederland bleek bij wegtrekken. Donkervoort bekijkt het echter van de zonnige kant: “Dit betekent dat Israëlische autoliefhebbers bijzonder toegewijd zijn aan hun passie.” Ook weer waar.