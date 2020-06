Donkervoort D8 GTO-JD70 is los

Donkervoort heeft sinds 2012 de D8 GTO in het gamma, een auto die zijn leven begon als een knalharde scheurneus met een 340 pk sterke 2.5 vijfcilinder van Audi in zijn kenmerkende lange neus. Inmiddels zijn er tal varianten van verschenen, waaronder de vorig jaar gepresenteerde 380 pk sterke D8 GTO-R en de een jaar eerder verschenen 415 pk sterke D8 GTO-40. Die laatste diende ter viering van het veertig jarig bestaan van Donkervoort en ook met de hagelnieuwe D8 GTO-JD70 viert het merk een feestje. Met de speciale uitgave van de D8 GTO viert Donkervoort namelijk de zeventigste verjaardag van oprichter Joop Donkervoort.

De D8 GTO-JD70 heeft net als de reeds genoemde D8 GTO-40 de bekende 2.5 TFSI vijfcilinder benzinemotor van Audi onder de kap, die in deze tot 70 stuks gelimiteerde serie van de D8-GTO 415 pk en 520 Nm levert. Daarmee is hij 20 Nm krachtiger dan de GTO-40 en is de D8 GTO-JD70 zelfs de sterkste Donkervoort ooit. Uiteraard zijn er tegenwoordig legio sportievelingen die meer vermogen op de been brengen, maar die wegen lang niet allemaal slechts 700 kilo. Sterker nog, in zijn lichtste straatlegale configuratie legt de D8 GTO-JD70 slechts 680 kilo in de schaal! Met dat vermogen schiet de Donkervoort in slechts 2,7 tellen naar 100 km/h. In 7,7 seconden schiet de snelheidsmeter van 0 naar 200 km/h. De topsnelheid is vastgesteld op 280 km/h. Schakelen gaat met behulp van een handgeschakelde vijfbak met korte bakverhoudingen. Indrukwekkend: volgens Donkervoort is de D8 GTO-JD70 op straatlegale banden in staat om met 2G aan middelpuntvliedende krachten door de bocht te jagen ...

Net als de in 2018 gepresenteerde D8 GTO-40 heeft deze nieuwkomer sidepipes, dus uitlaten aan de zijkant van de auto. Daarbij is deze D8 GTO-JD70 de eerste Donkervoort ooit met elektronische stuurbekrachtiging. Het systeem is aan te passen aan de wensen van de bestuurder. Rondom monteert de fabrikant drievoudig verstelbare dempers. Donkervoort heeft een chassis dat is opgebouwd uit zowel aluminium als koolstofvezel. Mede daaraan heeft de auto zijn extreem lage gewicht te danken. Het lichtmetaal meet aan de voorzijde 17-inch en telt 18-inch achter. De diffuser aan de achterzijde zorgt voor zo'n 80 kilo aan neerwaartse druk. Opvallend is de neus, alle koelopeningen hierin zijn zeshoekig.

Donkervoort gaat slechts 70 exemplaren van deze heftige D8 GTO-JD70 produceren. De Nederlandse vanafprijs is vastgesteld op € 198.000.