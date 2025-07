Tegenwoordig trapt menigeen af met de 107, C1 of Aygo als eerste bolide. Jij begon in 2011 met de 106. Was je specifiek op zoek naar dat model?

Joep: “Het hoefde niet per se een Peugeot 106 te zijn, maar deze kwam op mijn pad en leek mij een redelijk verstandige en leuke optie. Mijn budget bedroeg € 3.000 en deze 106 kon ik dus nipt aftikken. Bovendien voldeed hij aan alle criteria die ik voor mijzelf had opgesteld."

Dat klinkt alsof je nogal wat te eisen had?

“Ik zocht naar een origineel Nederlandse auto van hooguit tien jaar oud met sluitende onderhoudshistorie en een maximale kilometerstand van 80.000. Het liefst iets kleins zodat verbruik en wegenbelasting behapbaar zouden blijven. De Peugeot paste precies in dat plaatje en kwam bovendien van de eerste eigenaar.”

Dat klinkt vertrouwenwekkend. Bleek het ook een trouwe metgezel?

“Laat ik hem maar inkoppen: het blijft toch Frans, hè. Betrouwbaar durf ik hem achteraf niet te noemen, maar ik heb er wel tien jaar en 200.000 kilometer plezier van gehad. De eerste onkosten kwamen kort na de aanschaf. De stappenmotor was versleten, waardoor de auto continu afsloeg door een te laag stationair toerental. Bekend kwaaltje bij de 1.1 en 1.4 motoren. Net zoals de stabilisatorstangen, draagarmen, homokineten en uitlaat die de Peugeot in hoog tempo opvrat. Gelukkig is het simpele techniek en kon ik veel onderdelen op de sloop of via de Peugeot 106 Club op de kop tikken. Die stappenmotor kostte nieuw een paar honderd euro, maar van een lid van die club kon ik een exemplaar voor vijf tientjes overnemen. Die heb ik grondig gereinigd, er zelf ingezet en toen was het probleem opgelost!”

Zelf sleutelen scheelt een hoop centen. Ben je een beetje handig?

“Veel onderhoud heb ik samen met een klasgenoot gedaan, in de garage van zijn ouders. Die waren vooral bezig met Citroën en Peugeot. Voor een kratje bier en de kostprijs van de onderdelen wilde hij me wel helpen sleutelen. Die jongen reed zelf trouwens in een bloedmooie Ferrari 208 GTS. Daar zijn we weleens mee op pad geweest om onderdelen op te halen voor de 106. Gaaf toch? Ondanks het zelf sleutelen en gebruik van tweedehands onderdelen, heeft die 106 wel serieus geld gekost in onderhoud. Ik heb vanaf de aankoop in 2011 een uitgavenlijst bijgehouden, maar daar ben ik in 2018 maar mee gestopt. Met alle reparaties en beurten bij elkaar opgeteld kom ik op een bedrag van €10.534. Best veel geld voor een auto die maar €2.900 heeft gekost, maar op onderhoud bespaar ik niet. Eigenlijk durf ik wel te beweren dat de 106 bij verkoop in 2021 in betere staat was, dan toen ik hem zelf op de kop tikte in 2011.”

Je hebt zeven jaar lang een lijst bijgehouden van elke euro die je hebt uitgegeven aan de Peugeot?

“Ja! Van de Duitse milieusticker à €20 tot een lampje in de achterbak. Die kostte trouwens €17.”

Dat is pas toewijding! Heb je nog onvergetelijke dingen meegemaakt met de Peugeot?

“Verre reizen zijn er niet mee gemaakt. Voor de vakantietrips gingen wij altijd met de auto van mijn vader. Die was moderner en een stukje veiliger, want op de botsproeven scoort zo’n 106 niet al te best. De Peugeot werd vooral gebruikt voor woon-werkverkeer en om op school te komen. Zodoende heb ik ruim 200.000 kilometer op de teller gezet, maar niet altijd probleemloos. Ik ben wel eens gestrand nadat hij op drie poten begon te lopen door vervuilde injectoren. Toen kon ik mijn moeder bellen om me af te slepen. Verder heb ik een uitglijder gemaakt op de A50. Niets geraakt, maar door de zijwaartse krachten was een veerpoot en velg kromgetrokken en één band naar de gallemiezen. De sloperij bood opnieuw uitkomst!”

Wat is er gebeurd met de Peugeot?

“Die heb ik in 2021 verkocht aan mijn zwager, dus ik spot hem nog regelmatig. Ik heb er veel lol mee gehad, maar ik mis hem eigenlijk niet. Ik heb naast de Peugeot ook jarenlang in een spierwitte Honda CR-Z gereden. Daar heb ik meer heimwee naar. Momenteel rijd ik in een BMW 118i. Dat is ook een heel fijne machine!”