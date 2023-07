Peugeot 106 1.6 Rallye (1996) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De jaren 80 en 90 waren in zekere zin een beetje de gouden decennia van de hot hatchback. Frankrijk deed destijds een bijzonder lekkere duit in het zakje met de Peugeot 205 GTI, Renault 5 GT Turbo en de Renault Clio Williams, maar ook de Citroën Saxo VTR en de Peugeot 106 GTI mochten er zijn. Die laatste werd nooit zo legendarisch als zijn spiritueel voorganger (de 205 GTI), al kun je er een enorme berg lol mee hebben. Dat geldt zeker voor de Rallye-versies, die eveneens wat in de schaduw van d2 205 bleven staan. Het gevolg is dat de sportieve 106-jes een stuk betaalbaarder zijn, al is ook daarbij de tijd dat je ze voor een habbekrats ophaalde echt wel voorbij.

In het occasionaanbod van AutoWeek duikt nu deze Peugeot 106 1.6 Rallye uit 1996 op, die €8.450 moet opbrengen. Bijzonder veel geld voor een 27 jaar oude 106, maar het is geen gewone 106 en hij is zomaar slechts de helft zo duur als een 205 Rallye. Het idee achter de 106 Rallye was hetzelfde: pak een 106 en breng het gewicht zoveel mogelijk omlaag door niet-essentiële zaken achterwege te laten. Hang er vervolgens een klein maar lekker opgefokt motortje in en je hebt gegarandeerd een pretpakketje. Het oog wilde ook wat en dus kregen de (meestal in het wit uitgevoerde) Rallyes dikker meegespoten bumperwerk, Peugeot Sport-stickers en witte stalen wielen.

Aanvankelijk kreeg de 106 dezelfde 100 pk sterke 1.3 als de 205 Rallye, maar na de facelift kwam er een 103 pk sterke 1.6 in te liggen. Dezelfde motor als in de 106 GTI, maar dan een acht- in plaats van zestienklepper. Vanwege zijn lagere gewicht merkte je de 17 pk verschil tussen de Rallye en GTI niet eens zo sterk. De GTI ging in 8,7 seconden van 0 naar 100 km/h en de 1.6 Rallye in 9,6 seconden. Op de topsnelheid scheelt het eveneens relatief weinig: 205 km/h om 195 km/h. Voor zowel de sprint als de topsnelheid geldt dat het in een 106 hoe dan ook snel aanvoelt. De insteek van de Rallye is misschien nog wel het leukst, want die is met relatief bescheiden vermogen toch heel vlot, omdat het allemaal zo licht is gehouden. Gewoon lekker onversneden stuurplezier, zonder elektronische hulpjes, enorme krachten of een onderstel dat rechtstreeks uit de racerij lijkt te komen.

Deze Peugeot 106 1.6 Rallye is één van de weinige die momenteel te koop zijn en bovendien één van de goedkopere. Dat tweede heeft waarschijnlijk te maken met zijn kilometerstand, want met 208.000 km is het een Rallye met wat meer ervaring. Wel heeft de auto begin dit jaar nog groot onderhoud gehad, waarbij hij een grote beurt kreeg, nieuwe remblokken en schijven voor en achter, maar ook een nieuwe distributieriem en waterpomp. De vorige eigenaar had hem van 1999 tot begin dit jaar in bezit, dus dat is een fijn idee. Ga jij er de komende 24 jaar voor zorgen? Hij wordt als je hem goed houdt alleen maar meer waard, dus dat is al een prima argument. Laat hem alleen niet verstoffen hè, zo'n Rallye hoort af en toe nog even de sporen te krijgen!