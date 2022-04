Op zoek naar een GTI van Peugeot voor 5k, 15k en 25k

Na facelift GTI

Aantrekkelijker

GTI. Drie magische letters. Volkswagen is er groot mee geworden, met in z’n kielzog Peugeot, waarbij de 205 GTI de ovenwant oppakte die de Duitsers hadden neergelegd. Tegenwoordig betaal je voor een onverprutste 205 GTI of 309 GTI zomaar 25 mille. Deze onversneden pretpakketten leggen we ditmaal graag in de kundige handen van de echte fans. Een duik in de occasionsites leverde niettemin voldoende andere aansprekende hits op; zie onze selectie hieronder. We vonden ze bij merkdealers en een specialist - met zulke kanonnen willen we wel een beetje zekerheid.De Peugeot 106 verscheen in 1991 en na vijf jaar volgde Phase II. Daarin moest je het nog zonder ABS stellen; wel present waren vier airbags. Een vroege snelle versie was de XSi met 95 pk. De latere Rallye was helemaal een fuifnummer.Die vroege 106's zijn lastig te vinden. Na de facelift in 1996 kwam de GTI met dezelfde krachtbron als zijn neef, de Citroen Saxo VTS 16V. We hebben er een gevonden voor 5.250 euro. Op luxegebied sprak de GTI de taal van enkele decennia terug; denk aan airco, gedeeltelijk leren bekleding, stuur­bekrachtiging, elektrische ramen en aftermarket audio. Positief is dat de 106 GTI slechts 925 kg weegt. Het betrouwbare 1.6i-16V TU-blok levert 120 pk, wat een verhouding oplevert van 7,7 kilo per pk. Pret gegarandeerd! Maar hoe je het ook wendt of keert: aan alle kanten spat de leeftijd er vanaf, wat deze 106 in vergelijking tot z’n modernere sportbroeders toch flink aan de prijs maakt. Wel is er al het nodige gedaan. Ook is het de spirituele opvolger van de 205 GTI; nu die steeds duurder wordt, kan de 106 GTI als alternatief dienen, met wellicht stijgende prijzen in de toekomst tot gevolg. Daarom is het meer een auto voor de ware adept dan voor iemand die enkel op zoek is naar iets snels en daarvoor vijf mille kan uitgeven. Hij of zij zal de top-106 met respect moeten behandelen, ook al omdat dit Franse kleintje net als de 205 GTI een waar duveltje in een doosje is. Er zijn weinig vangnetten aan boord, stelden we al vast. Overigens is deze motor ook nog als 106 Sport 1.6i-16V geleverd. De 106 GTI die we in de tabel hieronder beschrijven staat niet meer te koop, bekijk hier het aanbod dat te koop staat

Bekijk je het nuchter, dan is de 208 GTI voor €121 méér per maand (zie tabel) een veel aantrekkelijker alternatief dan de 106: vele jaren jonger en met een derde van de kilometers. Daarbij is hij veiliger, luxueuzer, ruimer en een stuk krachtiger. Zijn 200 pk’s moeten 1.135 kg verslepen, wat slechts 5,7 kg/pk is. Wel dien je vooraf 10 mille méér neer te tellen en is het TU-blok overboord gegooid ten faveure van een THP-krachtbron die qua betrouwbaarheid minder hoog scoort. Maar toch: objectief gezien heeft de 208 GTI een veel betere prijs-prestatieverhouding. Een zesbak, veel veiligheidshulpjes, automatische airco, cruisecontrol, een uitgebreid infotainmentsysteem inclusief navigatie, panoramadak, regen- en licht­sensoren, elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare zijspiegels en gedeeltelijke ledverlichting zijn extra’s waarvan de 106 GTI soms nog nooit van heeft gehoord, maar die toch allemaal aanwezig zijn in de 208. Een enorm verschil! Van de 208 GTI was ook nog een heftige 30th-editie, die stilstond bij het eerste optreden van de 205 GTi. Die was scherper en nog leuker.

De laatste 308 GTI

Een stap hoger op de ladder staat de 308 GTI uit 2017 die we vinden voor 23.900 euro. Deze heeft, behalve het panoramadak al deze extra’s ook , plus onder meer een links en rechts gescheiden temperatuurregeling voor de climate control, parkeersensoren vóór, een achteruitrijcamera en volledige ledverlichting. Ook geniet de grootste GTI nog acht jaar carrosseriegarantie (208: 5 jaar). Maar zijn vraagprijs ligt nog weer negen mille hoger. Daarvoor krijg je weliswaar een vijfdeurs gezinsauto, maar helemaal overtuigen op dat vlak doet-ie niet. Zo biedt de 308 voorin minder beenruimte dan de 208 en datzelfde geldt voor de hoofdruimte achterin. Bovendien mag hij niets trekken (208: 1.150 kg en zelfs de 106 gaat ‘m met 500 kg geremd glorieus voorbij). De beduidend grotere bagageruimte is een pleister op de wonde. Deze verre nazaat van de lang ondergewaardeerde 309 GTI is drie jaar jonger dan de 208, heeft iets minder gereden en heeft een nog krachtiger machine aan boord: 250 pk. Op een wagengewicht van een erg meevallende 1.195 kg is dat een verhouding van maar 4,8 kg/pk! Pret voor het hele gezin lijkt daarmee gegarandeerd, maar is dat ook die meerprijs waard? En kost zo’n allrounder maandelijks ook weer een stuk meer? We laten onze calculator erop los; zie het resultaat in de tabel.

Conclusie

Voor elk budget is er wel een sportieve Peugeot. Welke je wilt, hangt vanzelfsprekend af van budget en gezinssamenstelling. De fan met vijf mille in de knip zal niet gauw doorsparen voor de bijna vijf keer zo dure 308 GTI, die vervolgens elke maand meer dan het dubbele verlangt. Is het budget 25 mille, dan laat je de 106 waarschijnlijk voor wat die is. Gaan we aan dit alles voorbij, dan valt op dat de 208 GTI op alle fronten zo veel vooruitgang betekent ten opzichte van de 106, dat we hem de meerprijs en -kosten waard vinden. De 308 GTI is nog krachtiger, luxer en veiliger en ook meer gezins­auto, maar weet juist op dit vlak niet helemaal te overtuigen. Als we dan zien dat behalve de aanschaf de 308 GTI maandelijks nog weer €135 duurder is in de exploitatie, dan zijn we er wel uit: van deze drie heetgebakerde Peugeots heeft de 208 GTI de beste verhouding tussen prijs en prestatie.

Uitgangspunt/verantwoording

4 jaar10.000106 GTI: WA, 208 GTI: WA Beperkt Casco, 308 GTI: WA Volledig Casco. De premies zijn berekend met AutoWeek Verzekeringen op basis van een 30-jarige inwoner van Utrecht met acht schadevrije jaren en zonder eigen risico. Voor de 208 en 308 geldt een nieuwwaarderegeling van standaard één jaar nieuwwaarde. AutoWeek Carbase is geraadpleegd voor de geschatte afschrijving en onderhoudskosten. Omdat de 106 ouder is dan tien jaar, bepalen we deze zelf; de eerste is nihil in verband met de verwachte waardeontwikkeling. Voor wat betreft het onderhoud: 106 elke 15.000 km/jaarlijks, 208 en 308 elke 30.000 km/twee jaar. Omdat de 106 GTI al op leeftijd is, stellen we de onderhoudskosten op €750 per jaar, uitgaande van werk door een specialist in plaats van een merkdealer en het idee dat de eigenaar zelf voor kleine werkzaamheden zelf ook wat aan het eenvoudige TU-blok kan doen. De wegenbelasting is gebaseerd op het tarief van de provincie Utrecht, rekening houdend met het leeggewicht van de auto’s (106: 925 kg, 208: 1.135 kg, 308: 1.195 kg). Voor de brandstofkosten is uitgegaan van de door de fabrikant opgegeven gemiddelde verbruikscijfers en en het tanken van Euro loodvrij 95, prijs per liter €1,75. Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek Occasionspecial nummer 2 uit 2021.