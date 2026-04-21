In China kennen ze Jetta niet alleen als een model van Volkswagen, maar ook als een apart merk van de Volkswagen Group. Jetta lijkt een beetje in het gat te moeten springen dat Skoda daar achterlaat en moet er natuurlijk vooral ook een flinke klap succesvoller worden. Om dat laatste te bereiken, kan Jetta niet anders dan op volle kracht inzetten op volledig elektrische modellen, want daar zit in China toch vooral de groei. Dat nieuwe tijdperk voor Jetta wordt ingeluid met een studiemodel dat niet alleen volledig elektrisch is, maar ook een heel nieuwe designtaal voor het merk introduceert. We heten de Jetta X welkom.

Zoals gezegd gaat het hier nog om een studiemodel en dus krijgt de auto naar verwachting nog een wat pakkendere naam. In elk geval biedt het alvast een duidelijk beeld van hoe de nieuwe Jetta eruit komt te zien. We zien wat vleugjes Volvo in de koplampen en ook Dacia-trekjes zijn de Jetta niet te ontzeggen, maar al met al staat er een eigentijds ogende SUV. Een flinke jongen ook, al is niet helemaal helder hoe groot hij precies is. De nieuwe designrichting noemt Jetta 'Modern Robust', een soort neefje van Skoda's 'Modern Solid', wellicht. Overigens prijkt er ook een geheel nieuw Jetta-logo op de auto, want bij een herlancering als elektrisch merk hoort kennelijk ook een nieuw logo. Het interieur van de Jetta X oogt vooral erg minimalistisch en volgens goede Chinese traditie zijn er amper knoppen in te vinden. Wel is er nog een rijtje fysieke knoppen aanwezig op de middentunnel voor onder meer de klimaatbediening.

Nog dit jaar moet de eerste productieauto van het 'nieuwe Jetta' op de lokale markt komen en waarschijnlijk is dat dan ook meteen het vervolg op deze Jetta X. In totaal komen er vier 'NEV's' van Jetta op de markt tot in 2028, dus er wordt aardig doorgewerkt. Het lijkt er gezien de afkorting NEV op dat er niet alleen puur elektrische, maar ook nog met brandstofmotoren ondersteunde modellen bij horen. Hier in Europa hoef je niet op de Chinese Jetta's te rekenen.