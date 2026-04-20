Nieuwe Jetta is een flinke SUV

Hier in Europa is de naam Jetta alweer een tijdje uit de showroom verdwenen, maar Volkswagen bouwt onder die naam nog diverse modellen voor de Chinese markt. Er komt nu weer een nieuwe Jetta bij.

Wij kennen Jetta als de sedanbroer van de Volkswagen Golf, maar in China is Jetta al jaren een submerk van Volkswagen met diverse eigen modellen. Een krap jaar geleden konden we je bijvoorbeeld de Jetta VS8 vlak voor de onthulling al laten zien. Dat is een neef van onder meer de Skoda Kodiaq en Volkswagen Tayron. Een flinke jongen dus al, maar het lijkt erop dat Jetta ruimte ziet voor een nog groter model.

Tijdens de aankomende autobeurs in Peking gaat het doek van de Jetta X, een studiemodel waarmee Jetta vooruit lijkt te blikken op een mogelijk VS9 geheten model. Logischerwijs komen we dan in het territorium van bijvoorbeeld de Volkswagen Atlas, waarmee de 'VS9' dan hoogstwaarschijnlijk zijn basis deelt. Die wordt in China verkocht als Volkswagen Terramont. De Jetta-neef komt waarschijnlijk als een iets goedkoper alternatief op de lokale markt.

Jetta is van groter belang geworden voor de Volkswagen Group, nu Skoda zich terugtrekt uit China. Dikke kans dat het concern nu extra gas geeft om van Jetta een grotere speler te maken. Dat doen de Duitsers overigens niet allemaal zelf: Jetta werd in 2019 als separaat merk opgericht samen met het Chinese FAW.