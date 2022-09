Jeep toont elektrische Avenger, Recon en Wagoneer S

Jeep zet zijn elektrificatiedrift in de hoogste versnelling. Tot in 2025 komen er vier volledig elektrische modellen van Jeep op de markt, waarvan we er nu al drie grotendeels te zien krijgen. We heten de Avenger, Recon en Wagoneer S van harte welkom.

Jeep zet momenteel onder de noemer 4xe enkel nog in op deels elektrische aandrijflijnen, maar daar komt verandering in. Het Amerikaanse merk komt namelijk met maar liefst vier volledig elektrische modellen in de komende drie jaar. Dat hangt samen met een behoorlijk ambitieus doel: Jeep zegt namelijk wereldwijde marktleider te willen worden op het gebied van uitstootvrije SUV's. Dat is niet niks. In 2025 moet het volledige gamma geëlektrificeerd zijn. Daarvoor wordt het uitgebreid met enkele behoorlijk uiteenlopende elektrisch aangedreven SUV's. Er komen er in totaal vier bij tot in 2025, waarvan we er al drie vanbuiten in beeld hebben.

Jeep Avenger

De voor ons vooralsnog belangrijkste nieuwkomer zie je op de foto hierboven en luistert naar de naam Avenger. Een modelnaam die we natuurlijk nog kennen van concerngenoot Dodge, maar die nu dus door Jeep wordt aangegrepen. De Jeep Avenger is de compacte elektrische SUV waar we begin dit jaar een eerste levensteken van kregen. Een duidelijk als Jeep herkenbaar model, met voor het merk bescheiden afmetingen. De precieze maten zijn nog niet bekend, maar Jeep schuift 'm in ieder geval nog iets onder de Renegade in het aanbod en wil er een jonger publiek mee aanspreken. Zie 'm als een alternatief voor onder meer de e-2008 en Mokka-e van concerngenoten Peugeot en Opel.

Dat de Jeep Avenger als EV gepresenteerd wordt, verraadt al een beetje dat hij zijn basis niet deelt met de genoemde Peugeot en Opel. Die staan nog op het voor elektrische én brandstofaandrijving bestemde E-CMP-platform, maar de Jeep Avenger troont op Stellantis' nieuwe STLA Small-basis. Dat is bijzonder, want daarmee wordt Jeep waarschijnlijk het eerste Stellantis-merk dat gebruik gaat maken van dat dedicated EV-platform. Waar Jeep eerder vaak een beetje achter zijn zustermerken aanhobbelde, verandert dat dus. De Avenger gaat namelijk dit jaar nog in productie in de voormalige FCA-fabriek in het Poolse Tichy en komt begin 2023 al op de markt.

We krijgen op 17 oktober tijdens de Autosalon van Parijs meer van de nieuwkomer te zien. Dan opent het merk ook al direct de orderboeken voor de eerste edities. Lang hoeven we dus niet meer te wachten. Jeep is zo vriendelijk om alvast te verklappen dat de Avenger een elektrisch rijbereik van 400 km krijgt. Meer details volgen.

Jeep Recon

Iets later, waarschijnlijk in 2024, volgt de Jeep Recon. De Recon is een grotere en meer avontuurlijke SUV, met overduidelijk Wrangler-invloeden. Hij verhoudt zich een beetje tot de Wrangler zoals de Ford Bronco Sport naast de Ford Bronco staat. Een wat moderner vormgegeven SUV voor de minder traditioneel ingestelde klant. De Jeep Recon komt dus ook naast de Wrangler in het aanbod te staan en is geenzins bedoeld als vervanger daarvan. Waar de Wrangler het bij hybride aandrijving houdt, is de Recon altijd volledig elektrisch. Hiervoor grijpt Jeep het nieuwe puur voor EV's bestemde STLA Large-platform aan.

Net als de Wrangler heeft de Jeep Recon uitneembare portieren en ook kan het dak grotendeels verwijderd worden. Ondanks het moderne totaalplaatje heeft de Recon enkele typische klassieke Jeep-invloeden. De behoorlijk hoekig vormgegeven Recon heeft, hoe kan het ook anders, standaard vierwielaandrijving, een vergrendelbare achteras, diverse terreinmodi en uitgebreide bodembescherming. Net als de Wrangler moet de Jeep Recon dus behoorlijk zijn mannetje kunnen staan in ruig terrein. Precieze technische details, zoals rijbereik en vermogen, houdt Jeep nog even voor zichzelf. Niet geheel verwonderlijk, aangezien de volledige onthulling nog tot volgend jaar op zich laat wachten. De Jeep Recon gaat in 2024 in productie in de VS en komt in datzelfde jaar op de Amerikaanse markt. Met een beetje mazzel krijgen we 'm in Europa ook dat jaar nog, al gaan we er voorzichtig van uit dat het 2025 wordt.

Jeep Wagoneer S

Het derde en laatste model dat we alvast te zien krijgen, draagt een bekendere naam. De Jeep Wagoneer S is het vlaggenschip van het drietal en daarmee zet Jeep meer in op klanten die voor een luxe beleving gaan. Net als bij de bijna gelijknamige bestaande Wagoneer met brandstofmotoren. De Jeep Wagoneer S is qua uiterlijk ook duidelijk geïnspireerd op de Wagoneer, al oogt het allemaal net weer een stukje meer futuristisch, onder meer dankzij de verlichte grille. Hoewel het voor Jeep-begrippen een behoorlijk afgerond model is, dat bovendien zijn inzittenden waarschijnlijk behoorlijk verwent met pracht en praal, moet het ook zeker een capabele offroader worden. Vierwielaandrijving is standaard en ook de Wagoneer S krijgt diverse terreinmodi om je op verschillende ondergronden zo goed mogelijk te hulp te schieten.

Niet alleen op onverhard terrein moet de volledig elektrische Jeep Wagoneer S indrukwekkend voor de dag komen. Jeep geeft - in tegenstelling tot bij de Avenger en Recon - namelijk al wat prestatiecijfers vrij. De Jeep Wagoneer S is in staat om in ongeveer 3,5 seconden van 0 naar 60 mph (97 km/h) te schieten, dankzij een vermogen van maar liefst 600 pk. Reken erop dat het dan gaat om een topversie en dat er ook mildere varianten komen. Het maximale rijbereik is al net zo indrukwekkend. Dat is afgerond maar liefst 644 km. Het is daarbij nog wel even de vraag of dat een EPA- of een WLTP-schatting is. Mocht het een EPA-waarde zijn, dan ligt de WLTP-waarde namelijk nog hoger.

De Jeep Wagoneer S gaat net als de Jeep Recon pas in 2024 in productie. Ook daarvoor geldt dus dat het nog maar de vraag is of wij 'm in Europa ook dat jaar al kunnen verwachten, of dat we nog tot 2025 geduld moeten hebben.

Mysterieuze vierde

Tenslotte kondigt Jeep aan dat er nog een vierde volledig elektrisch model in het vat zit voor 2025. Daarover laat het merk helaas nog niets los, maar mogelijk wordt dat een model dat meer in het vaarwater van de Compass zit. Een grotere broer voor de Avenger in dat geval, met een wat Europeser uiterlijk dan de Recon en Wagoneer S. Maar goed, dat is nog koffiedikkijken. De intenties van Jeep zijn in ieder geval duidelijk: de focus verschuift naar volledig elektrisch. Uiterlijk in 2030 is het volledige modellengamma van Jeep in Europa puur elektrisch. In dat jaar hebben de Amerikanen nog wel de keuze uit Jeeps met een brandstofmotor, want Jeep verwacht dat in 2030 in het thuisland het verkoopaandeel van volledig elektrische modellen op 50 procent ligt.