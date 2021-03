Jeep Wagoneer en Grand Wagoneer onthuld

Jeep voegt in de Verenigde Staten de Wagoneer en Grand Wagoneer toe aan zijn leveringsgamma, SUV's die door Jeep lang ongebruikte namen krijgen toebedeeld. We kennen Wagoneer van een luxueuze variant van de Cherokee, maar het is de Grand Wagoneer (SJ) die bij de Jeep-kenners het bloed sneller laat stromen. De komst van de Wagoneer en Grand Wagoneer zorgt wellicht voor enige verwarring. Hoewel Jeep in september 2020 met de Grand Wagoneer Concept al een productierijp ogende concept-car toonde die als voorbode op de twee nieuwkomers diende, trok de fabrikant in januari dit jaar doodleuk het doek van de Grand Cherokee L. Dat behoeft wat uitleg.

De Grand Cherokee L is een 5,2 meter lange SUV met een zelfdragende carrosserie en zeven zitrijen die straks nog een iets kortere Grand Cherokee, zonder L-toevoeging dus, naast zich krijgt. De Grand Cherokee (L) moet je zien als tegenspelers van de Ford Explorer en Kia Telluride. De Wagoneer en Grand Wagoneer zijn allebei 5,44 meter lang en hebben een wielbasis van 3,12 meter. Een stuk langer dus dan de Grand Cherokee L. Daarnaast staat het tweetal op een ladderchassis, dus van een zelfdragende koets is geen sprake. Hoewel de twee nieuwkomers in de beginsel hetzelfde zijn, is de Grand Wagoneer van meer glimmers én dikkere aandrijflijnen voorzien dan de Wagoneer. De Wagoneer is een concurrent van de Ford Expedition en Chevrolet Tahoe. De Grand Wagoneer neemt de Cadillac Escalade en Lincoln Navigator op de korrel.

De basis van zowel de Wagoneer als Grand Wagoneer is in hoge mate gebaseerd op dat van Ram. De Wagoneers hebben echter onafhankelijke achterwielophanging en dus geen starre achteras. Vanbuiten lijken ze geheel volgens verwachting bijzonder sterk op de in 2020 gepresenteerde Grand Wagoneer Concept. Sterker nog, de Wagoneer verschilt slechts op enkele details van dat studiemodel. De Grand Wagoneer is vanbuiten van meer chroomwerk voorzien en heeft een iets afwijkende voorbumper. Opvallend genoeg heeft zowel de Wagoneer als Grand Wagoneer geen over de gehele breedte van de achterkant lopende verlichting, waar de concept-car dit wel had. Ook haalt de verlichte grille van het studiemodel het productiestadium niet.

Wat voor het exterieur geldt, gaat ook op voor het binnenste van de Wagoneers. Dat lijkt namelijk ook als twee druppels water op dat van de Grand Wagoneer Concept. De Wagoneer heeft standaard een 10,3 inch digitaal instrumentarium, de Grand Wagoneer krijgt een groter 12,3 inch metend exemplaar. Daarbij heeft de Wagoneer alleen een 10,1 inch infotainmentsysteem terwijl de Grand Wagoneer het 12 inch exemplaar krijgt. Die Grand Wagoneer heeft daaronder, net als de Grand Wagoneer Concept, een 10,3 inch scherm waarmee onder meer de klimaatregeling wordt bediend. Ook is de Grand Wagoneer met een derde display te krijgen dat, inderdaad, net als bij de concept-car direct voor de bijrijder in het dashboard is geplaatst. Het binnenste van de Grand Wagoneer is verder met fraaier ogende materialen af te werken.

Beide Wagoneers zijn vierwielaandrijvers, al is de Wagoneer in tegenstelling tot z'n duurdere broer ook met achterwielaandrijving leverbaar. De Grand Wagoneer heeft daarnaast standaard luchtvering, een optie bij de Wagoneer. Ook op motorisch vlak staat de Grand Wagoneer hoger op de statusladder. De Wagoneer krijgt standaard een 398 pk en 548 Nm leverende 5,7-liter 48V mild-hybride V8, die eTorque heet. De Grand Wagoneer is uitgerust met een 478 pk en 617 Nm sterke 6.4 V8 zonder mild-hybride systeem.

Zoals verwacht komen beide Jeeps niet naar Nederland.