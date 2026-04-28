Jeep Avenger facelift teaser
 
Gefacelifte Jeep Avenger krijgt modieuze verlichting

Accentje op de zeven sleuven

Jan Lemkes
3

De kleinste en goedkoopste Jeep, de Avenger, wordt gefacelift. Dat wordt nu ook erkend door Jeep zelf, dat de vernieuwde Jeep Avenger vast toont. In het donker uiteraard, want zo zie je goed waar het vooral om draait.

Verwacht zeker geen rigoureuze designomslag als de vernieuwde Jeep Avenger straks groots bovenaan je favoriete autosite – deze dus -  verschijnt. Het Europese Jeepje krijgt een facelift van de subtiele soort en mag zijn lijnenspel dus houden, al wordt de invulling daarvan wel iets anders. We verwachten dat led-achterlichten standaard worden, de led-koplampen wellicht iets anders zijn ingedeeld en de Avenger met betrekking tot kleuren, wielen en infotainmentsystemen weer helemaal bij de tijd wordt gebracht.

Toch pik je die vernieuwde Avenger er in het donker straks zo uit. Hij krijgt namelijk verlichting in de grille en hoewel dat op zichzelf tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld is, maken de zeven horizontale streepjes van de Avenger direct duidelijk dat hier een Jeep rijdt. Dat merk onderscheidt zich immers al sinds zijn oprichting met zeven verticale koelsleuven, en die sleuven krijgen nu allemaal een ledstreepje bovenaan.

Die grille zelf wordt trouwens ook iets gladder en moderner, geheel in lijn met het hierboven omschreven recept. Als we een van de foto's op uiterst professionele doch erg lelijke manier flink lichter maken, zien we bovendien dat de grille onderaan gevat wordt in een lijst met opstaande 'pootjes' die de zeven verschillende elementen accentueren.

Jeep Avenger facelift teaser

Jeep Avenger

Een betere blik daarop krijgen we ongetwijfeld als binnenkort het licht aan gaat.

Jeep Jeep Avenger Elektrische Auto

