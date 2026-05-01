Vernieuwde Jeep Avenger: modieuze dichte sleuven

De Jeep Avenger is in Europa al jaren te koop en wordt nu ook op de Zuid-Amerikaanse markt geïntroduceerd. Wat blijkt? Dat is direct de vernieuwde Avenger!

Kort nadat Jeep met een schimmige afbeelding de komst aankondigde van de vernieuwde Jeep Avenger, is de gefacelifte versie van Jeeps kleinste aan het daglicht gepresenteerd. Dat ging niet zonder slag of stoot. De Jeep Avenger vindt voor het eerst zijn weg naar de Zuid-Amerikaanse markt en zou op 2 mei tijdens het gigantische Todo Mundo no Rio aan het Copacabana-strand in Rio de Janeiro (Brazilië) worden geïntroduceerd. De eerste foto's van de Zuid-Amerikaanse Avenger druppelden eerder al het net op, wat Jeep heeft doen besluiten om het model nu maar zelf al te laten zien. Wat blijkt: de Jeep Avenger die in diverse Zuid-Amerikaanse landen op de markt komt, ziet er net even anders uit dan bij ons.

Helaas voor Jeep is het niet gelukt om de Avenger tot het grote en gratis toegankelijke Braziliaanse festijn – waar de Colombiaanse zangeres Shakira optreedt – onder de pet te houden. Dat maakt de Avenger echter niet minder interessant. Het lijkt namelijk te gaan om de gefacelifte Jeep Avenger die, mogelijk met kleine uiterlijke verschillen, ook naar Europa komt.

De Jeep-kenmerkende grille met zeven in dit geval dichte sleuven is aan de onderzijde meer gesegmenteerd. Daarbij is elke sleuf van een eigen led-streepje voorzien. Helemaal volgens de huidige mode dus. Ook nieuw is de voorbumper, waar Jeep een bullbar-achtige vorm in heeft aangebracht. Aan de achterzijde zien we geen nieuwigheden. Ongetwijfeld voert Jeep ook wijzigingen in het interieur van de Avenger door.