Toyota Corolla Cross: één SUV, twee gezichten

Het zou heel goed kunnen dat je de Corolla Cross niet helder op het netvlies hebt staan. De Corolla Cross is immers al een jaartje oud en is in Europa vooralsnog niet leverbaar. In feite moet je de Corolla Cross zien als het SUV-broertje van de Corolla, een model dat in Toyota's internationale modellengamma een plekje opeist tussen de C-HR en de RAV4. Toyota brengt de Corolla Cross nu ook in thuisland Japan op de markt, al ziet hij er daar anders uit dan de internationale versie.

Dat begint al bij de logo's. Toyota heeft voor verschillende modellijnen eigen badges ontworpen. Zo hebben de Crown en ook de Alphard en Vellfire hun eigen logo's in de grille, hetzelfde geldt voor de Corolla. Alhoewel, de Corolla is in deze een eigenwijs ding. De Corolla Sport, Corolla, en Corolla Touring respectievelijk onze Corolla Hatchback en Sedan en Touring Sports, hebben in Japan een C-vormige badge in hun snuit. De beduidend goedkopere en technisch niet aan de hier bekende Corolla's gerelateerde Toyota Corolla Axio en Corolla Fielder hebben weer een eigen badge op hun front. Om te benadrukken dat de Corolla Cross toch echt een volwaardig lid is van de moderne Corolla-familie op TNGA-basis is, heeft het merk de auto dezelfde C-vormige logo's gegeven als z'n hier ook bekende zustermodellen.

Maar er is meer. Zo hebben de koplampen een compleet andere lichtsignatuur, maar feitelijk is het hele front anders. Zo loopt de voornamelijk dichte zwarte grille niet helemaal door tot aan de rand van de motorkap. In plaats daarvan heeft de Japanse Cross bovenin een kleine, dichte brievenbus met eronder een dik uitstekend kunststof. Daar onder zit een groot en veel breder zwart semi-dicht rooster dat voor grille moet doorgaan. Logischerwijs heeft Toyota ook de bumpers anders moeten vormgeven. Ook aan de achterkant verschilt de Japanse versie van de Corolla Cross van z'n internationale broertjes. De achterbumper is anders, de achterlichten hebben een afwijkende invulling en boven de kentekenplaat staat modelnaam Corolla Cross niet meer uitgeschreven. In plaats daarvan plakt Toyota ter linkerzijde van de kentekenplaat een bescheidener typeaanduiding. Zoals bij praktisch alle Toyota's met 'eigen logo's' vinden we aan de achterkant wel het reguliere Toyota-beeldmerk. Ook is er een klein technisch nieuwtje: in tegenstelling tot de internationale varianten van de Corolla Cross is de Japanse versie met E-Four-vierwielaandrijving te krijgen.

Goedpraterij

Toegegeven, voor de Europese markt heeft dit artikel weinig tot geen relevantie. Officieel is namelijk niet eens bekend of de Corolla Cross wel naar ons deel van de wereld komt, al hebben we zo onze sterke vermoedens dat dat wel het geval gaat zijn. Voor wie het interessant vindt om te zien hoe modellen van markttot marktverschillen, biedt dit verhaal hopelijk een leuk inkijkje. Voor net wat meer aankleding, slepen we de in Taiwan gepresenteerde GR Sport-uitvoering van de Corolla Cross erbij, een sportiever uitgedoste versie waarbij de grilleomlijsting doorloopt onder de koplampen (foto's 17, 18 en 19). Heftig hè?