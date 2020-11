Ook Ford Focus Sedan aangescherpt

Ford voerde eerder deze maand een opmerkelijke facelift door op de Focus. In China werd de Focus Active Wagon, de enige versie van de Focus Wagon die Ford er aanbiedt, aan een nieuwe snuit geholpen. Nu is ook de Ford Focus Sedan er van die nieuwe toet voorzien. De Focus Sedan is voor de West-Europese consument extra bijzonder. Het is hier namelijk een compleet onbekende. In tegenstelling tot bij de eerste, tweede en derde generaties van de Focus levert Ford hier van het actuele model geen sedan.

Net als bij de Focus Active Wagon worden de koplampen met een chroomstrip optisch met elkaar verbonden. Eronder zien we ook hier een nieuwe grille die anders van vorm is en wordt omlijst door een zwarte band. Op de foto's is de Focus Sedan te zien als Titanium-uitvoering, een luxueuze uitvoering met onder meer chroomwerk en een licht interieur. De voorbumper van de Titanium-versie is compleet nieuw en kenmerkt zich onder meer met een chroomstrip die over de gehele breedte van de bumper loopt. De diagonale mistlampen zijn verwijderd. Ford levert de Focus Sedan in China ook als ST-Line. Wat blijkt? De sportief uitgedoste ST-Line behoudt zijn oude snuit.

In het interieur valt iets bijzonders op. De vernieuwde Chinese Focus krijgt namelijk een nieuw infotainmentscherm. Het scherm is met een diameter van 12,3-inch een stuk groter dan het 8-inch grote scherm dat in Europa in de Focus zit. Volgens de Nederlandse importeur is het onwaarschijnlijk dat dit nieuwe grotere scherm in deze vorm ook naar Europa komt. Eerder zagen we dat ook de Mondeo in China een groter scherm kreeg. Ook die aanpassing zou de boot naar Europa missen. Ford heeft verder het bedieningselement van de klimaatregeling dat onder de ventilatieroosters op de middenconsole zit vernieuwd. De Chinese Focus en Mondeo worden door joint-venture Changan Ford in China voor de lokale markt gebouwd.

De vanafprijs van de Ford Focus Sedan ligt in China op omgerekend zo'n €14.000. Voor dat bedrag krijg je een handgeschakelde 122 pk en 153 Nm sterke atmosferische 1.5 die de Focus in 11,2 tellen aan een snelheid van 100 km/h helpt. Hoger op de lijst staat een 147 pk en 243 Nm sterke geblazen 1.5 die gekoppeld is aan een achttraps automaat. Die versie heeft een vanafprijs van omgerekend €17.500. Is de Focus Sedan je als Chinese klant te groot, maar wil je toch een sedan van Ford? Dan kun je in China voor de Escort gaan, een sedan op basis van de Fiesta.