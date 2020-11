Facelift voor Ford Focus Active Wagon

De ene auto is de andere niet. Zo kan het gebeuren dat een model elders in de wereld net even anders voor de dag komt. Dat geldt vanaf nu ook voor de Ford Focus. Ford voert in China namelijk een facelift op het model door, maar dan wel een die specifiek is gericht op de Ford Focus Active Wagon. Eerder kon AutoWeek al de eerste foto's laten zien van die op bijzondere wijze aangescherpte Focus Active Wagon. Nu is die vernieuwde opgehoogde versie officieel gepresenteerd.

De Focus Active Wagon is niet de enige Ford die in China, waar het model overigens Fox heet, een ander uiterlijk heeft. Zo heeft de Chinese variant van de Kuga, die in China net als in de Verenigde State 'Escape' heet, een compleet eigen voorkant. We halen dat voorbeeld er niet zomaar bij. De gefacelifte Ford Focus Active Wagon krijgt in China namelijk een front dat enigszins op dat van die SUV lijkt. De koplampen worden door middel van een chroomstrip enigszins met elkaar verbonden. Onder die chroomstrip zien we een volledig nieuwe grille, dat anders van vorm is en omringd wordt door een zwarte rand. Ook de voorbumper is anders. Ford geeft de opgeruigde Focus Active Wagon, in China bestaat er geen gewone Wagon, meer uitgesproken skidplates en frisse C-vormige ornamenten om de eveneens nieuw vormgegeven mistlampen.

Ook aan de achterkant is de gefacelifte Ford Focus Active Wagon net even anders dan het hier bekende exemplaar. Zo is het in zwart kunststof uitgevoerde deel een stuk dikker geworden en plaatst Ford zowel links als rechts in de bumper openingen die voor uitlaateindstukken door moeten gaan. De Europese Focus Active Wagon (foto's 6 en 7) heeft aan de rechterzijde van zijn bumper dubbele knalpijpen. Meer wijzigingen: de reflectoren in de achterbumper zijn met hun rechthoekige en rechtopstaande vorm een stuk groter dan de horizontale streepjes die in de bumper van het hier bekende exemplaar zitten. De Chinese Focus Active Wagon krijgt verder chroomafwerking rond de zijruitpartij.

Deze vernieuwde Ford Focus Active Wagon verwachten we niet in Europa op de markt. Moray Callum, Vice President Global Design bij Ford, gaf vorig jaar al aan dat een "wat dynamischer vormgeving de Chinese consument aanspreekt". De vraag is echter of het ontwerp van deze Chinese Focus Active Wagon ook daadwerkelijk als 'dynamischer' te omschrijven valt. Iets excentrieker oogt het geheel in ieder geval wel. Vooruitgang, of juist niet?