Exclusief: Toyota Corolla Cross in Europa geregistreerd

Medio dit jaar stelde Toyota in Thailand een splinternieuwe SUV aan de wereld voor: de Corolla Cross. Die nieuwe hoogpotige is met zijn lengte van 4,46 meter veel meer een SUV voor in het Corolla-segment dan de dynamisch gelijnde C-HR. Overigens deelt de Corolla Cross zijn wielbasis van 2,64 wel met de C-HR. Wat formaat betreft, nestelt de Corolla Cross zich dan ook netjes tussen de genoemde C-HR en de RAV4. De Nederlandse importeur kon eerder dit jaar nog niet bevestigen of de Corolla Cross op termijn ook naar Europa zou komen. AutoWeek heeft patentplaten in handen die Toyota heeft vastgelegd bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en dat klinkt natuurlijk hoopgevend.

We zijn nog in afwachting van een reactie van Toyota Nederland over de mogelijke komst van de Corolla Cross naar Nederland. Gezien de populariteit van cross-overs en SUV-achtige én de meer SUV-achtige vorm van de Corolla Cross ten opzichte van de C-HR, zou de auto daadwerkelijk iets toevoegen aan het Nederlandse leveringsgamma. Toyota haalde in een recent verleden de Camry naar Nederland en breidt het leveringsgamma begin volgend jaar uit met de reeds gepresenteerde Highlander, een zevenzits SUV die al in de Verenigde Staten op de markt is.

Corolla Cross

De 4,46 meter lange Corolla Cross is tien centimeter langer dan de C-HR en ongeveer elf centimeter korter dan de RAV4. De wielbasis van 2,64 meter is gelijk aan die van de C-HR en Corolla Hatchback. De relatief nuchter vormgegeven SUV heeft een bagageruimte met een inhoud van 487 liter. Daarmee is de Corolla Cross ook achterin fors ruimer dan de C-HR, die 377 liter opslokt. In Azië is de Corolla Cross beschikbaar met een 140 pk en 177 Nm sterke 1,8-liter viercilinder, een benzinemotor die zijn vermogen via een CVT-transmissie naar de voorwielen stuurt. Ook is er een Corolla Cross Hybrid, een hybride versie met de bekende 98 pk sterke 1.8 die samenwerkt met een 72 pk sterke elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 122 pk. Deze aandrijflijn kennen we natuurlijk van de Prius en Corolla. Een vierwielaangedreven versie bestaat niet. Het dashboard van de Corolla Cross is nagenoeg één op één overgenomen uit de auto waar hij zijn naam mee deelt: de Corolla.