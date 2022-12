Jaguar XK (2011) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Jaguar XK die in 2005 verscheen, werd in 2013 min of meer opgevolgd door de F-Type. Generatie X150 was dus vooralsnog de laatste Jaguar XK, en daarmee past deze sierlijke Brit perfect bij deze speciale aflevering van ‘Facelift Friday’.

De naam ‘Jaguar XK’ voert terug tot de jaren 40, toen de XK120 werd gelanceerd. Na enkele decennia van afwezigheid keerde de magische lettercombinatie in de jaren 90 terug op een geheel nieuwe Jaguar XK, leverbaar als 2+2 coupé én cabriolet. Die auto kreeg in 2005 een opvolger en dat is de generatie waar het vandaag om gaat. De tweede moderne Jaguar XK is weliswaar goed herkenbaar als opvolger van de eerste, maar oogt toch ook duidelijk frisser, moderner en anders. De auto uit 2005 is dan ook een ontwerp van de hand van Ian Callum, die onder meer ook de Aston Martin DB9 tekende. Geen wonder dus, dat deze XK vaak voor een Aston Martin wordt aangezien.

Zoals dat gebruikelijk is bij Jaguars, hield deze laatste XK het best lang vol. Acht jaar om precies te zijn, waarbij de auto in 2011 uitgebreid werd gemoderniseerd. Dat het Jaguar menens was, blijkt wel uit de grote hoeveelheid aangepaste onderdelen. Het merk maakte zich er niet gemakkelijk vanaf door slechts de voorbumper en koplampen aan te passen, maar monteerde ook nieuwe voorschermen. Kijk maar eens goed naar de aansluiting van de bumper op de koplampen in onderstaande schuifplaat: helemaal anders. De meer afgeplatte, modernere lichtunits geven de XK van na 2011 iets Maserati-achtigs en doen hem zelfverzekerder en zeker ook moderner ogen. Aan de achterzijde wordt er heel wat minder gewijzigd en noteren we de nieuwe led-achterlichten als belangrijkste wijziging.



De laatste

Je voelt hem al aankomen: deze Jaguar XK is niet de enige die we vandaag als ‘de laatste’ kunnen bestempelen. Dat geldt namelijk ook voor deze aflevering van ‘Facelift Friday’. Na meer dan zeven jaar (!) is het wat ons betreft even mooi geweest, al is daarmee niet gezegd dat we er nooit mee verder zullen gaan. Sinds augustus 2015 passeerden hier meer dan 380 auto’s de revue, van jong naar oud en van alledaags tot hyper-exclusief. De allereerste was de Alfa Romeo 156, nog altijd één van de meest spraakmakende facelifts. In al die tijd onderging de rubriek zelf ook geregeld een facelift. De ‘schuifplaat’ met oud en nieuw bleef echter een vaste waarde, en stond lange tijd ook als eerste afbeelding bovenaan. Voor de gelegenheid hebben we dat vandaag voor één keer terug laten keren. Discussiëren over facelifts kan op AutoWeek.nl uiteraard ook in 2023, namelijk onder de nieuwsberichten over actuele updaterondes. Ook de oudere auto’s blijven we behandelen, onder meer in ‘Liefhebber Gezocht’ en ‘In het Wild’.

Toch jammer, het einde van een langlopende rubriek. Ondergetekende heeft zelfs zin om zijn verdriet te verdringen met de totaal irrationele aankoop van zo’n laatste generatie XK, wat hij in beide verschijningsvormen een ronduit schitterende auto vindt. Meedoen? De gebruikte exemplaren staan maar één klik verderop…