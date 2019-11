Facelift Friday: Lancia Appia

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Inmiddels willen we eigenlijk liever niet meer aan Lancia denken, maar na de Tweede Wereldoorlog stond het roemruchte Italiaanse merk nog klaar om de wereld te heroveren. De in 1950 gelanceerde Aurelia was de eerste Lancia van een geheel nieuwe generatie. De auto bracht niet alleen een prachtige en wereldberoemde koets, maar ook met tal van technische innovaties.

De Appia werd onder de Aurelia gepositioneerd en verscheen als vierdeurs sedan, gevolgd door de destijds onvermijdelijke reeks coupés en cabriolets van verschillende designhuizen en carrosseriebouwers. Ook een driedeurs Estate hoorde tot de Appia-derivaten.

Vandaag concentreren we ons op de sedan, veruit de meest gangbare Appia. De vierdeurs werd voorzien van een carrosserie die elegantie en eenvoud combineerde op een manier die eigenlijk alleen in Italië mogelijk is. Als naoorlogs ontwerp ontbeert de auto losse spatborden, maar toch vertoont de neus dankzij de verticale grille en relatief ver naar binnen geplaatste, ronde koplampen nog enige overeenkomsten met de vooroorlogse stijl.



Grootste blikvanger bij de oer-Appia is natuurlijk de grille, die de bekende ‘schildvorm’ heeft die Lancia in het meer recente verleden terugbracht op onder meer de Thesis en Delta. De naar achteren openende achterportieren vormen een ander typisch Appia-kenmerk. Door het ontbreken van een B-stijl kon op die manier één grote opening ontstaan, een genot waarvoor de carrosseriestijfheid en het veiligheidsniveau ongetwijfeld het nodige moesten inleveren.

Al in 1955, twee jaar na de introductie, was het tijd voor een stevige update. Het ontwerp van de neus bleef daarbij grotendeels intact, maar voor de rest ging men niet zachtzinnig te werk. Wat heet: er werd een compleet nieuwe kont aan de Appia geplakt. Het sterk aflopende, oorspronkelijke exemplaar (foto 10) maakte daarbij plaats voor een meer sedan-achtig achterste (foto 1). Dat leverde niet alleen een compleet ander silhouet, maar ook meer bagageruimte op. Ook de techniek werd in 1953 stevig tegen het licht gehouden.

Interessant, maar voor deze rubriek is de derde serie Appia’s nog interessanter. De laatste grote update werd in 1959 doorgevoerd en bracht daadwerkelijk een compleet nieuwe neus. Geheel naar de laatste mode werden de koplampen meer naar buiten en omhoog verschoven. Zo ontstond plaats voor een horizontaal geörienteerde grille in de stijl van de door Pininfarina ontworpen tweedeurs Appia’s. Ook de in 1957 gelanceerde Aurelia-opvolger Flaminia kreeg dit gezicht aangemeten. De laatste Appia hield het tot 1963 vol. De schildvormige grille zou pas in 2003 terugkeren, op de tweede generatie van de kleine Ypsilon.

Foto zwarte Appia I: Wikimedia Commons, MartinHansV