'In koffer weggesmokkelde' Ghosn gaat verhaal doen

Vlak voor de jaarwisseling dook de in Japan vastgehouden voormalig Renault-Nissan-baas Carlos Ghosn op in Libanon. Ghosn ontvluchtte Japan naar verluidt in een 'koffer voor muziekinstrumenten' en kwam via Turkije in Libanon terecht. Nu hij daar is, laat hij er direct geen gras over groeien.

Sinds vorig jaar ligt Ghosn zwaar onder vuur van de Japanse autoriteiten, omdat de voormalig topman zich schuldig zou hebben gemaakt aan 'financiële wangedragingen'. De 65-jarige zou zichzelf diverse financiële voordelen hebben toegespeeld ten koste van Nissan. De Japanse autoriteiten verboden hem hierop het land te verlaten, maar Ghosn had duidelijk geen trek meer in het proces. Nu hij in Libanon is, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Japan, kan hij vooralsnog onder vervolging uitkomen.

Ghosn, die van Libanese afkomst is, heeft een Libanees, Braziliaans en Frans paspoort. Met dat laatste paspoort zou hij toegelaten zijn tot Libanon, omdat hij daar nog een reserve-exemplaar van had. De andere paspoorten zou hij niet hebben kunnen gebruiken terwijl hij op borgtocht vrij was, meldt het Japanse medium NHK. Opmerkelijk: Ghosn zou na een kerstdiner bij hem thuis in Tokio zijn meegesmokkeld door een als muziekgroep verklede groep mensen, die de topman verstopt in een koffer voor muziekinstrumenten vervoerde. Hierna zou Ghosn per privévliegtuig naar Turkije zijn gebracht, waarvandaan hij vervolgens per helikopter naar Libanon reisde. Inmiddels melden diverse media, waaronder Sky News, dat Turkije onderzoekt hoe Ghosn via hun land kon reizen en zijn er daar naar verluidt zeven mensen aangehouden.

Ongeacht hoe Ghosn het voor elkaar kreeg: het 'maandenlang voorbereide plan' heeft zijn vruchten afgeworpen. In Libanon is Ghosn een vrij man en zelfs Frankrijk heeft al aangegeven dat het Ghosn niet zal uitleveren aan Japan. Nu kan de voormalige topman zelf meer toelichting geven en dat is hij ook zeker van plan. Woensdag 8 januari zal Ghosn volgens diverse media een persconferentie geven. Eerder verklaarde hij al dat hij "niet is gevlucht van recht, maar van onrecht en politieke vervolging". Hij wees er daarbij op dat in Japan wordt uitgegaan van schuld totdat onschuld wordt bewezen, in plaats van andersom. De komende weken zullen we meer van zijn kant van het verhaal horen.