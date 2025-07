Nieuwe Fiat 500 Hybrid onthuld: nog dit jaar in productie

Vorig jaar zwaaide de in de basis al zeventien jaar oude Fiat 500 Hybrid af en sindsdien staat de elektrische en veel nieuwere Fiat 500e er alleen voor. Maar niet lang meer, want Fiat heeft een brandstofmotor in de 500e weten te lepelen en daarmee is de terugkeer van de Fiat 500 Hybrid aanstaande. We krijgen de auto vandaag voor het eerst in zijn geheel te zien. In mei vingen we er al een uitgebreide glimp van op.

Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat het simpelweg een benzineversie van de 500e is. De Fiat 500 Hybrid lijkt sprekend op zijn elektrische broertje, met als grootste verschil dat er in het neusje een kleine opening aanwezig is. Ongetwijfeld zit die daar omdat er voor de brandstofmotor nou eenmaal wat meer koeling nodig is. Wat voor motor daar zit? Nou, de bekende 1.0 mild-hybride (12V) FireFly-motor die ook al in de vorige 500 Hybrid lag. Ook nu is deze waarschijnlijk weer 70 pk sterk en hij is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

In het interieur van de Fiat 500 Hybrid is het ook al 500e dat de klok slaat. Er is een 10,25 inch groot infotainmentscherm aanwezig en een 7-inch digitaal instrumentarium. Draadloze Android Auto en Apple Carplay zijn ook van de partij. Het grootste verschil met de 500e is de aanwezigheid van de schakelpook, onderaan het dashboard.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid komt net als de Fiat 500e op de markt als driedeurs, als 3+1 en als Cabrio. De productie gaat in november van dit jaar van start in de Mirafiori-fabriek en er moeten eind dit jaar 5.000 exemplaren gebouwd zijn. Uiteindelijk moeten er op jaarbasis zo'n 100.000 exemplaren geproduceerd worden. Flink werk aan de winkel dus voor de fabriek, waar de productie vanwege tegenvallende vraag naar de elektrische 500 juist nog af en toe stil kwam te liggen.