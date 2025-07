Zowel Marco als Roy zit in een dubbeltest met een Audi en een BMW. En het zijn zowaar géén elektrische auto's en het zijn ook géén SUV's! Toch is er een belangrijk verschil: het dure model is goedkoop, en de goedkopere modellen zijn duur. Begrijp je het nog? Luister dan vooral!

In deze aflevering aandacht voor de Audi A6 en S5, en voor de BMW 5-serie en 3-serie. Inderdaad deze keer geen SUV's en ook geen elektrische auto's. Het is voor Marco en Roy echt even afkicken.

De Audi S5 Avant (de opvolger van de A4 Avant, gezien Audi's nieuwe logische benamingsstrategie) combineert sportiviteit met gemak. Onder de motorkap ligt een 3-liter V6 turbomotor, uiteraard met standaard quattro-vierwielaandrijving. Maar toch is die anders dan voorheen, vertelt Marco. De BMW M340i is een bekende en zeker iets om naar uit te kijken. Roy zit in een nieuwe Audi A6, maar dan eentje zonder stekker, zonder quattro en zonder hybride steun. Maar het is wel een stationwagon. Bij BMW is dat anders, want zelfs de BMW 520i is tegenwoordig een mild-hybride. Er zit opvallend veel verschil tussen deze vier auto's, hoezeer de test van vier Duitse stationwagons ook hetzelfde lijkt.

Na het Duitse geweld worden er lezersvragen beantwoord over de rol van auto-importeurs en waarom Jaguar en Alfa Romeo nooit echt succes hebben. En hebben we wellicht nog occasiontips voor iemand die veel EV voor zijn geld wil?

