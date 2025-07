Hebben we al een beetje zin in de zomervakantie? Laat die voorpret dan vooral niet vergallen door het nieuws dat meer dan de helft van de Nederlanders weleens autopech heeft gehad tijdens de vakantie.

Niet minder dan 52 procent van de Nederlanders is weleens geconfronteerd met autopech tijdens een vakantie in het buitenland. Dat blijkt uit een onderzoek van onderdelenleverancier Winparts onder 1.100 Nederlanders. Nederlanders kregen op vakantie het vaakst pech in Duitsland (in 27 procent van de gevallen) gevolgd door Frankrijk met 26 procent.

‘Pech’ kan natuurlijk van alles betekenen, en hoeft niet altijd ernstig te zijn. Meer dan de helft van de pechvogels was binnen drie uur weer op weg, maar aan de andere kant van het spectrum zijn er ook mensen die dagen vertraging oplopen.

Volgens het Winparts-onderzoek moest in 70 procent van de pechgevallen hulp worden ingeschakeld. Het wachten op die hulp blijkt ook meteen de grootste frustratie onder de ondervraagden, gevolgd door hoge kosten en de taalbarrière. Interessant doch logisch: de mensen die in het verleden al eens autopech hebben gehad in het buitenland, bereiden zich beter voor op toekomstige reizen. Zij nemen volgens Winparts in maar liefst 74 procent van de gevallen reserve-onderdelen en/of gereedschap mee, terwijl ‘slechts’ 60 procent van de mensen zonder pech-ervaring dat doet.