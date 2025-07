In dit land moet je tank vol zijn voor je de grens over mag

Het is een populaire bezigheid onder Nederlanders: voordelig tanken over de grens. In Azië kan het prijsverschil aan weerskanten van de grens nog veel groter zijn, maar één landje heeft daar een slimme truc bedacht om het mislopen van belastingcenten zoveel mogelijk in te dammen.

Autorijden in Nederland is duur, heel duur. Dat is geen nieuws en geldt (in vaak iets mindere mate) ook voor veel andere Europese landen, maar het kan nog gekker. Neem Singapore. In het stadsstaatje moet je allereerst een COE hebben, een Certificate of Entitlement, om überhaupt een auto te mogen kopen. Vervolgens draag je ARF af over de aanschafwaarde. Dit is een gestaffelde aanschafbelasting waarvan het tarief afhankelijk van de waarde van de auto 100 tot maar liefst 320 procent bedraagt, waardoor een eenvoudige middenklasser in Singapore al een vermogen kost. De tarieven zijn inmiddels ook nog flink verhoogd, want in 2020 maakten we nog melding van ARF-percentages van maximaal ‘slechts’ 180 procent. Dan is er ook nog een soort wegenbelasting (vele honderden dollars per jaar) en worden auto’s van 10 jaar en ouder ‘gestraft’ met een hoger tarief.

Het enige aan autorijden wat voor Nederlanders in Singapore geen hartverzakking veroorzaakt, is tanken. Een litertje brandstof kost omgerekend zo’n 1,90, aardig in lijn met wat we hier gewend zijn. Dat ervaar je echter toch net even anders als blijkt dat je in Maleisië, zelfs vanaf het verste punt in Singapore maar zo’n 50 kilometer verderop, voor zo’n 40 eurocent per liter je tank volpompt. Voor zo’n enorm verschil moeten wij bij de Duitsers en Belgen zeker niet aankloppen en het loont dan ook al snel de moeite om even vanuit Singapore naar het buurland te ‘hoppen’ om een verse lading benzine te halen.

Althans, in theorie. In de praktijk werkt het zo niet, want je mag Singapore niet verlaten met een brandstoftank die voor minder dan driekwart is gevuld. Dat lees je goed: de ‘Three-Quarter Tank Rule’ bepaalt dat in Singapore geregistreerde voertuigen het landje niet mogen verlaten met een tank die voor minder dan 75 procent is gevuld. Dit geldt voor voertuigen die op benzine, diesel en CNG rijden en wordt naar verluidt daadwerkelijk gecontroleerd door de Singaporese douane. Bestuurders die met een te lege tank de grens willen passeren, riskeren daarmee naar verluidt een boete van tot wel 500 dollar. Bovendien moeten ze omkeren om de tank alsnog vol te gooien. Wie slim denkt te zijn en met zijn brandstofmeter gaat klooien, mag dat overigens bij de rechter gaan uitleggen. Tja, zo stromen die belastingcenten tenminste wel de goede kant op…

Singapore schaamt zich overigens niet voor deze maatregel. De Immigration & Checkpoints Authority maakte er onlangs zelfs nog een olijk Instagram-reeltje over, waarin een bestuurder wordt gewezen op zijn te lege tank. Wat een land.