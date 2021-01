In het Wild: Honda Accord (2001)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wat, een Honda Accord uit 2001 in ‘In het Wild’? Dat lijkt misplaatst, maar toch is dit specifieke model in Nederland een echte zeldzaamheid. Zeker met achterdeuren!

In de jaren ’90 was het bij Honda gebruikelijk om binnen één modellenlijn wereldwijd meerdere, compleet verschillende modellen te voeren. Dat kan nogal in de papieren lopen, maar gelukkig had men in Europa een samenwerking met Rover. Rover 200-broertje Honda Concerto is een mooi voorbeeld van deze samenwerking, maar later kregen ook de Honda Civic en Honda Accord hier Engelse roots.

Het ingewikkelde is dat die Engelse basis dan weer niet voor iedere carrosserievorm van de Civic of Accord gold. Zo was de vijfdeurs Civic net als stationwagenversie Aerodeck van Engelse komaf, terwijl de driedeurs Civic, Civic sedan en Civic coupé uit Japan of de VS afkomstig waren. Behalve hun naam hadden deze auto’s dus eigenlijk niets met de Europese Civics van doen.

Bij de Honda Accord was het precies andersom. De vijfde generatie van de sedan was vanaf 1993 een tweelingbroer van de Rover 600, maar de sporadisch verkochte stationwagen werd net als de coupé uit de VS geïmporteerd. Zelfs toen de relatie met Rover bekoelde door de overname van dat merk door BMW, ging Honda door op de ingezette weg. De zesde generatie van de Accord verscheen in Aziatische, Amerikaanse en Europese vorm en die auto’s hadden bijzonder weinig met elkaar van doen.

De Europese Accord verscheen als sedan en voor het eerst ook als liftback, maar een stationwagen bleef deze keer achterwege. Toch werd er nog een variant uit de Verenigde Staten geïmporteerd: de coupé. De ranke tweedeurs met z’n NSX-achtige kont is altijd een zeldzame verschijning gebleven en is ook aan de voorzijde duidelijk anders dan de Europese Accord.

De Accord die je hierboven ziet, is de sedanversie van deze Accord Coupé. De neus kan je dus bekend voorkomen, al onderscheidt de Amerikaanse versie zich nog wel met een oranje strip onderin de koplampen. De kont is uniek voor de sedan en mag er wat ons betreft best zijn. Leuk detail: dit exemplaar lijkt nog te beschikken over z’n originele trekhaak naar Amerikaans model.