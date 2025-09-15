Toyota speelt al jaren met het concept van de elektrisch aangedreven e-Palette. De Toyota e-Palette debuteerde als studiemodel en werd uiteindelijk zelfs in concretere vorm ingezet als vervoermiddel tijdens de Olympische Spelen. De e-Palette is nu daadwerkelijk klaar voor de automarkt. Tijd om de cijfers in te duiken.

De Toyota e-Palette is een bijzonder praktisch elektrisch aangedreven 'busje' dat de wereld met een blik die enigszins op die van een mopshondje lijkt gadeslaat. Klein is hij zeker niet. De met schuifdeuren aan de linkerzijde uitgeruste e-Palette lijkt een stadsbus op zakformaat, maar is wel mooi 4,95 meter lang. Daarmee is de Toyota e-Palette vrijwel net zo lang als de grootste SUV die het in Nederland verkoopt, de Highlander. Hoog is de e-Palette ook. Heel hoog zelfs. De e-Palette torent met zijn hoogte van 2,65 meter boven vrijwel elke andere auto of bestelbus uit. Hij oogt door zijn enorme hoogte smal, maar is dat met 2,08 meter breedte in absolute zin niet bepaald. Bij flinke afmetingen hoort ook een flink leeggewicht. De Toyota e-Palette legt dan ook 2.950 kilo in de schaal.

Vooral praktisch

Al die kilo's worden in beweging gezet door een 204 pk en 266 Nm sterke elektromotor die zijn levenslust uit een 72,82 kWh accu put. Die combinatie is goed voor een bereik van 250 kilometer (WLTC). Snelladen kan met maximaal 90 kW. Indrukwekkend ver komt de e-Palette dus niet op een accu en bijzonder rap is hij ook niet. Zijn topsnelheid bedraagt namelijk 80 km/h. Voor snelheid is de Toyota e-Palette dan ook niet bedoeld. Voor het vervoeren van veel mensen wél! De Toyota e-Palette is namelijk onder meer voor autodeeldiensten bedoeld.

In de 2,87 meter lange, 1,78 meter brede en 2,14 meter hoge cabine passen naast de bestuurder namelijk 16 personen. Vier daarvan kunnen zitten, twaalf moeten staan. Ook is de e-Palette in staat iets door de knieën te gaan om zo een lage instap te creëren. Samen met de aanwezigheid van een elektrisch uitschuifbare oprijplank maakt dat de Toyota toegankelijk voor onder meer rolstoelgebruikers. De bestuurder zit in het midden voorin, als in een tram. Het stuurwiel is een opmerkelijk yoke-achtig exemplaar. Erachter zit een eenvoudig digitaal instrumentarium, ter rechter- en linkerzijde ervan achtereenvolgens een infotainmentscherm en een informatiedisplay. Ook zien we hier twee eenvoudige eilandjes waarin knoppen voor zaken als de verlichting en de bediening van de ramen zijn gehuisvest. Meer schermen: de bestuurder kan op een scherm in de gaten houden wat zich in de rest van de e-Palette afspeelt en de passagiers kunnen op een hooggeplaatst scherm informatie over de route en stops aflezen. Interessant zijn de extra zijruitjes in de A-stijlen. Iets dergelijks ken je vast nog wel van de Citroëns C4 Picasso, al zijn ze bij deze Toyota een stuk rechthoekiger.

De e-Palette maakt gebruik van steer-by-wire-technologie en is uitgerust met hard- en software die het vanaf 2027 mogelijk maken om op 'level 4' - autonoom met een bestuurder die de boel in de gaten houdt - zelfstandig te kunnen rijden. De Toyota e-Palette wordt onder meer ingezet rond de Toyota Arena in Tokio en in Toyota Woven City. Een prijs hangt er ook al aan: omgerekend een heftige €167.600.