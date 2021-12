Toyota zet door: nóg 8 elektrische concept-cars!

Toyota trekt vandaag een enorm blik aan elektrisch nieuws open. Na de eerdere EV’s uit de bZ-reeks en vier EV’s van Lexus , is het nu tijd voor de laatste én grootste reeks elektrische toekomstvisies. Die is in veel gevallen trouwens best concreet.

Is dit wat je krijgt als twee jaar na elkaar vrijwel alle autoshows worden geannuleerd? Misschien wel, want we weten niet goed hoe we de enorme stroom aan Toyota-nieuws anders moeten verklaren. Waar menig concurrent vijftien berichten wijdt aan het stap voor stap onthullen van één auto, trekt Toyota in één klap een blik met vijftien nieuwkomers open. In de meeste gevallen gaat het nog om concept-cars, maar eerder vandaag concludeerden we al dat die er vaak wel productierijp uitzien.

Het belangrijkste nieuws voor het merk Toyota is natuurlijk de bZ-reeks, een serie EV’s op een speciaal voor dat doel ontwikkeld e-TNGA-platform. Dat zijn dus de auto’s die puur als EV zijn ontwikkeld en ook alleen als EV op de markt zullen verschijnen. Toyota wil echter ook elektrische versies gaan voeren van modellen die er ook met een verbrandingsmotor zijn, al dan niet in hybridevorm. Deze EV’s, die Toyota de ‘diverse EV’s’ noemt, zijn de auto’s die we in dit bericht aan bod laten komen.

Zeven stuks

Net als bij de bZ-modellen en de Lexus-plannen is het doel hier om een zo breed mogelijk aanbod voor een zo breed mogelijk wereldwijd publiek neer te zetten. In het geval van Toyota is dat moeilijk te overschatten, want dit merk is vrijwel overal actief en vrijwel overal groot. In totaal zien we acht modellen in deze categorie. De autonome E-Palette-bus kennen we echter al, waarmee het totaal op zeven komt. Toch nog zeer indrukwekkend. Helaas is Toyota niet erg scheutig met informatie. We doen het daarom met wat we zien, en dat is hooguit een handjevol foto's per auto.

Box

De Mid Box en Micro Box, beiden in groen en grijs uitgevoerd, lijken het minst realistisch. De futuristisch ogende ‘doosjes’ bieden zoveel mogelijk ruimte en een zo breed mogelijke inzetbaarheid en lijken bij een eventuele productieversie vooral geschikt voor de Japanse markt. De rode ‘Crossover EV’ (zo heet hij echt) is heel wat realistischer. Sterker nog, in een straatbeeld vol EV6-en en Ioniq 5’s zou de auto nauwelijks opvallen. Het is een vlot gelijnde, relatief lage cross-over die zonder meer in het Europese aanbod zou passen, wellicht net onder de bZ4X.

Familiegezicht

Een trede lager op de ladder vinden we dan de Small SUEV. Dat is een serieus compacte cross-over, formaatje C-HR of zelfs Yaris Cross. Hij deelt de basisopzet van het front met de Crossover EV, dus reken erop dat de C-vormige dagrijlichten en in de bumper verstopte koplampen het productiestadium gaan halen bij Toyota.

Hee leuk is de Compact Cruiser EV. Met deze blauw/oranje auto bouwt Toyota voort op zijn reputatie als de bouwer van de meest onverwoestbare terreinbeulen, al oogt deze Compact Cruiser eerder aandoenlijk. Hij is wat futuristischer dan de Crossover EV en Small SUEV, maar zou in een iets aangepaste vorm best heel succesvol kunnen zijn in de VS en Europa.

Elektrische pick-up

Iets productierijper lijkt de Pickup EV. Dit lijkt zelfs niets anders dan een Tacoma met een elektrische aandrijflijn, inclusief de dichte grille. Toyota doet er vermoedelijk goed aan om dit model zo snel mogelijk op de Amerikaanse markt te introduceren, want daar vechten fabrikanten elkaar de tent uit als het gaat om elektrische ‘trucks’. Als de eerste elektrische pick-up van Toyota inderdaad op de Tacoma wordt gebaseerd, is hij een maatje kleiner en wellicht ook goedkoper dan Fords F-150 Lightning.

Sports EV

Het sportieve klapstuk is de Sports EV. Deze Alfa 4C-achtige auto is heeft een heus targadak en oogt als een middenmotor-sportauto, al ligt er achter de voorstoelen natuurlijk hooguit een elektromotor. Volgens Toyota is dit de auto die ervoor zorgt dat ‘ook autoliefhebbers als Akio Toyoda’(de grote baas, red.) niet worden teleurgesteld.

Meer investeringen

Het vermoeden dat veel van de voorgestelde auto’s al aardig productierijp zijn, wordt door Toyota bevestigt. Het merk stelt dat de meeste van deze auto’s ‘in de komende jaren’ wordt geïntroduceerd. Dat is ook wel nodig, want het merk heeft serieuze EV-plannen. Het schroeft z’n in september aangekondigde ontwikkelingsbudget voor accutechnologie op van 1,5 triljoen yen naar 2 triljoen yen, ofwel 15,8 miljard euro. Vanaf 2030 moeten er jaarlijks 3,5 miljoen elektrische Toyota-producten worden verkocht.

Tegelijkertijd blijven de Japanners bij hun stelling dat de pure EV voorlopig niet voor elke regio dé oplossing is. Akio Toyoda neemt de VS als voorbeeld. De EV is daar aan de oost- en westkust goed inzetbaar en ook steeds populairder, maar in het midden van het immense land ligt dat anders. De afstanden zijn daar groot en een goede laadinfrastructuur laat daar nog wel even op zich wachten, denkt de Japanse topman. Daarom blijft Toyota voorlopig inzetten op een divers aanbod, waarbij de EV wel een steeds grotere rol gaat spelen. Dat is na vandaag duidelijker dan ooit.