In deze Nederlandse steden sta je het meest in de file

De Nederlandse navigatieleverancier TomTom heeft nieuwe filecijfers op basis van zijn gebruikers. Wat blijkt: in Haarlem loop je het meest vertraging op als automobilist. Niet alleen in het stadscentrum, maar ook in de wijdere omtrek.

Wie lekker door wil rijden, kan maar beter met een boog om Haarlem heenrijden. Dat blijkt uit de cijfers van TomTom over het afgelopen jaar. Gebruikers van de navigatiediensten van TomTom deden er in Haarlem het langst om 10 km af te leggen. Dat kostte daar gemiddeld 14 minuten. Ga je in Haarlem iedere werkdag in spitstijd de weg op, dan kun je volgens TomTom over een jaar gezien gemiddeld 118 uur 'verliezen' door filerijden. Op de tweede plaats staat Nijmegen, dat maar nipt beter is. Daar duurt 10 km afleggen gemiddeld 13,5 minuut en ben je op jaarbasis ook 118 uur kwijt aan filerijden. Rotterdam en Amsterdam doen het ook niet lekker, met respectievelijk 116 en 110 uur filerijden per jaar. Groningen volgt op de vijfde stek. Daar doe je 12:40 over 10 km rijden en krijg je op jaarbasis 104 uur vertraging voorgeschoteld.

Overigens ziet het beeld er iets anders uit als we kijken naar een groter gebied. Bovenstaande cijfers gelden voor een radius van 5 km om het hart van de stad heen, maar over het hele stedelijke gebied gezien komen er wat andere steden bovendrijven. Haarlem staat nog wel steeds bovenaan als het gaat om filevertraging (111 uur per jaar), maar wordt dan op de voet gevolgd door Den Haag (107 uur), Nijmegen (107 uur), Groningen (102 uur) en Rotterdam (97 uur). Opvallend is dat Amsterdam (86 uur) het in dat geval beter doet dan Arnhem (96 uur) en Tilburg (88 uur).