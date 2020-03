Hyundai toont zevende generatie Elantra

Wij moeten het al sinds 2006 zonder Hyundai Elantra doen, maar elders in de wereld rijdt de auto nog vrolijk rond. In Noord-Amerika gebeurt dat onder dezelfde naam, in landen als Zuid-Korea heet de ‘vierdeurs-coupé’ Avante. Na een kleine vijf jaar klopt de zevende generatie aan. Hoewel de Elantra tijdens een facelift in 2018 al flink stoerder werd, belooft het nieuwe ontwerp het ronde ontwerp rigoureus van zich af te schudden. Net zoals de nieuwe i20 is de nieuwe sedan volgens Hyundai’s recente ‘Parametric Dynamics’-ontwerpstijl getekend.

Dat betekent dat de nieuwe Elantra een vrij hoekige neus krijgt met naar alle waarschijnlijkheid een grote grille zoals Hyundai ook aan de voorkant van de nieuwe Grandeur monteert. Aan de zijkant zien we een imposante vouw. De C-stijl loopt in een rechte lijn door naar de achterklep. De achterlichten krijgen de vorm van een liggende ’T’ en lopen waarschijnlijk in een strip over in elkaar. Ook de binnenkant wordt alvast voorzichtig getoond. Daar slaat Hyundai een enorme slag; een en ander oogt enorm strak. Het scherm voor de multimedia lijkt over te lopen in het scherm achter het (bijzonder vormgegeven) stuurwiel. De middentunnel krijgt een opmerkelijke vorm en lijkt zo uit een vliegtuig afkomstig. Een luchtrooster markeert vrijwel de hele breedte van het dashboard. Doordat de Elantra op een nieuw platform staat is hij volgens Hyundai langer, lager en breder.

Sinds 1990 verkocht Hyundai wereldwijd 13,8 miljoen Elantra’s en Avantes. Op 17 maart wordt in Californië het doek van de nieuwe Elantra getrokken. In Nederland wordt het model vermoedelijk wederom niet geleverd via de officiële kanalen.