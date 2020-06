Hyundai stoomt race-Elantra klaar

Met de Elantra (in Australië i30 Sedan genaamd) bedient Hyundai normaal gesproken de Amerikaanse, Aziatische (als Avante) en Australische klant die een comfortabele en strak gelijnde sedan in het Corolla-segment zoekt. Wat hier op je beeld te zien is, is duidelijk iets heel anders. Deze Elantra, met fors uitgeklopte bumpers, wielkastranden en een enorme achterspoiler, lijkt trek te hebben in circuitactie. De race-Elantra staat vooral met z'n neus erg dichtbij het asfalt en het getrainde oog ziet dat de wielkasten aan de voorkant een stuk meer ruimte innemen in de zijschermen. Kortom, een Elantra die aan de anabolen heeft gezeten.

De meest voor de hand liggende verklaring lijkt dat Hyundai de Elantra klaarstoomt voor de racerij. Eerder kwam het bijvoorbeeld al met deze zeer extreme Veloster N TCR, die mee ging doen aan de IMSA Michelin Pilot Challenge-raceserie. Welke raceserie Hyundai met de Elantra op het oog heeft, laat zich nog even raden. Ook het technische verhaal is nog een mysterie. De Veloster N TCR had een tot 355 pk vermogen opgeschroefde 2.0 viercilinder turbomotor onder de kap, in de basis het blok dat wij kennen van de i30 N. Mogelijk grijpt Hyundai naar diezelfde motor voor deze Elantra. Het ziet er in ieder geval al dik uit.