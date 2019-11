Hyundai laat vernieuwde Grandeur zien

De huidige en inmiddels zesde generatie Grandeur is een 4,93 meter lange sedan met een wielbasis van 2,85 meter die in 2016 aan de wereld werd getoond. De sedan is wat formaat betreft vergelijkbaar met de huidige, achtste generatie van de Sonata. De Zuid-Koreaanse tak van Hyundai laat nu een grondig bijgewerkte versie van de Grandeur zien, een auto die in het gros van de exportmarkten als Azera door het leven gaat.

De herziene Grandeur, waarvan Hyundai nu het vooraanzicht én het interieur laat zien, krijgt een excentrieke snuit aangemeten. Het front kenmerkt zich namelijk met zijn koplampen die ogenschijnlijk vloeiend in het ontwerp van de grille zijn opgenomen. In de grille zijn led-elementen verstopt die dat effect moeten vergroten. De achterkant van de bijgewerkte Grandeur laat Hyundai nog even niet zien, maar uit een eerdere teaserfoto viel al op te maken dat de sedan een ledstrip krijgt die over de volle breedte van de kont loopt. (foto 3). Het vernieuwde bumperwerk doet de Grandeur groeien van 4,93 tot 4,99 meter. Opvallend gegeven: hoewel we hier níet te maken hebben met een nieuwe generatie, is de wielbasis van deze Grandeur tijdens de bijpuntsessie met vier centimeter toegenomen tot 2,89 meter.

Ook het interieur wordt vernieuwd, maar gaat minder ingrijpend op de schop dan de koets van de Grandeur. Toch zijn de verschillen opvallend. De sedan krijgt een nieuw en bijzonder vormgegeven stuurwiel, een groter infotainmentscherm, een volledig nieuwe middenconsole- middentunnel én een aangepaste middenconsole. De reguliere automaatpook is vervangen door een knoppeneiland waarmee de transmissie is te bedienen en voortaan loopt over nagenoeg de hele breedte van het dashboard een ventilatierooster. Daarmee is het gedaan met de losse openingen.

Wie de modelnaam Grandeur bekend vindt klinken, heeft gelijk. Tussen 2005 en 2010 leverde Hyundai namelijk de vierde generatie van het model in Nederland, in alle gevallen aangedreven door een 3,3-liter V6 of door een 2,2-liter CRDi-dieselmotor (foto 4 t/m 7). De nieuwe Grandeur wordt uitgerust met een 2,5-liter viercilinder benzinemotor van 198 pk, maar kan ook worden besteld met een 290 pk leverende 3,3-liter benzine-V6. Daarnaast is er een hybride met een 159 pk 2,4-liter benzinemotor. Ook is er nog een 235 pk 3,0-liter 'bi-fuel' die naast benzine ook lpg lust. De vanafprijs van de Grandeur is vastgesteld op omgerekend zo'n € 25.400. Voor dat bedrag krijg je de kleinste benzinemotor onder de kap. Voor de V6 moet je minstens € 27.600 neertellen.

De stamboom van de Grandeur gaat terug tot 1986, het jaar waarin een door Hyundai geproduceerde variant van de Mitsubishi Debonair werd geïntroduceerd. Het eerste model dat in Europa werd verkocht was de in 1999 gelanceerde XG. Of de nieuwe Grandeur ook weer als Azera in de Verenigde Staten in de showrooms verschijnt, valt nog te bezien.