Hyundai stoomt Elantra N klaar

Hyundai heeft de smaak aardig te pakken met zijn sportieve N-divisie. Het volgende slachtoffer is de gloednieuwe Elantra, die ondanks de camouflage op deze nieuwe foto's duidelijk met het N-sausje is overgoten.

Een klein halfjaar geleden trok Hyundai het doek van de splinternieuwe Elantra. Een auto met een voor ons bekende naam; wij hadden hier in het verleden immers ook een Elantra. Tegenwoordig is de Elantra hier echter een vreemde, want wij moeten het alweer zo'n 15 jaar zonder dat model doen. In onder meer de Verenigde Staten is het echter nog altijd een succesvol wapen voor Hyundai in de strijd tegen auto's als de Toyota Corolla Sedan en Honda Civic. Die laatste is er uiteraard ook als sportieve Type R en dat is waar Hyundai met deze Elantra N waarschijnlijk ook z'n pijlen op richt.

Hoewel het geheel stevig ingepakt is, is aan de grote achterspoiler, dikke stortkokers en sportieve wielen goed te zien dat het gaat om de meest potente Elantra. Die staat, ondanks dat hij bestemd is voor de Verenigde Staten, op Duitse kentekens en rijdt ook bij onze oosterburen rond, aangezien Hyundai N daar op en rond de Nürburgring de sportieve versies ontwikkelt.

Het is nog een beetje koffiedik kijken, maar we verwachten dat de auto het kunstje voor een groot deel af zal kijken van de wél bij ons leverbare i30 N. Reken in dat geval op een geblazen 2,0-liter viercilinder turbomotor met een vermogen van pakweg 275 pk. Dat is ook wel het minste om de Honda Civic Type R enigszins het hoofd te kunnen bieden, mogelijk schroeft Hyundai het blok in de Elantra N nog op tot boven de 300 pk. Het zal je inmiddels niet meer verrassen, maar we hoeven de Elantra N hier niet te verwachten.