Goed nieuws voor wie van plan is om een flinke caravan, boot of paardentrailer achter zijn toekomstige Hyundai Tucson of Santa Fe te hangen: het maximum trekgewicht licht voortaan aanzienlijk hoger.

De Hyundai Tucson Hybrid mocht tot voor kort maximaal 1.360 kilo trekken. Niet verkeerd, maar wellicht toch niet genoeg voor je dubbelasser of paardentrailer. Goed nieuws: voor nieuwe Hyundais Tucson Hybrid geldt voortaan een maximum trekgewicht van 1.510 kilo. 150 kilo meer dan voorheen dus. Let wel: dit geldt alleen voor nieuwe exemplaren van de 215 pk sterke Hyundai Tucson Hybrid. Voor de 252 pk sterke Hyundai Tucson Plug-in Hybrid - al dan niet met vierwielaandrijving - geldt een maximum trekgewicht van 1.210 kilo.

Voor de grotere Hyundai Santa Fe is de trekwinst groter. Véél groter zelfs. De 239 pk sterke Santa Fe Hybrid mag voortaan een meer dan riante 2.000 kilo trekken. Dat is zomaar even 890 kilo meer dan de 1.110 kilo die er voorheen achter mocht. Ook hier geldt dat het nieuwe trekgewicht alleen geldt voor de Hybrid en dus niet voor de Santa Fe Plug-in Hybrid. Het maximum trekgewicht van de Santa Fe met stekker blijft 1.110 kilo.