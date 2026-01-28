Hyundai Santa Fe wordt stevig onder handen genomen

Je kunt veel zeggen over de Hyundai Santa Fe, maar niet dat het een onopvallende auto is. Vooral de achterkant van de huidige generatie deed bij de introductie nogal wat stof opwaaien. Het is een vrij polariserend ontwerp; het lijkt erop dat men hem óf geweldig, óf drie keer niks vindt. Bij Hyundai trekken ze zich kennelijk wel wat aan van de kritische geluiden, want de aanstaande facelift voor het model lijkt niet van subtiele aard.

De flinke lappen zwarte camouflagestof verhullen niet helemaal dat de verlichting van de Santa Fe flink verandert. Aan de voorkant ontwaren we we iets dieper naar beneden doorlopende koplampen, aan de achterkant is de indeling helemaal anders. De nu nog erg laag in de auto geplaatste achterlichten ruimen zo te zien het veld, daarvoor in de plaats komen er veel hogere verticale units op de hoeken. De Santa Fe oogt daardoor straks aan de achterkant een stuk conventioneler, is de verwachting.

Het geheel doet enigszins denken aan wat we al op een andere SUV van Hyundai hebben gezien. Dan hebben we het over de Hyundai Palisade. Die werd eind 2024 flink vernieuwd. Dikke kans dat de Santa Fe het voorbeeld van zijn grotere broer volgt. Of dat echt zo is, zien we vermoedelijk pas richting het einde van dit jaar.